Σοβαρό ατύχημα στη Χίο: μπετόβεργα καρφώθηκε σε αγρότη — κρίσιμη επέμβαση πυροσβεστικής και νοσοκομείου

Ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ εργαζόταν κοντά στο φράγμα Ζυφιά. Η ταχεία επέμβαση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ διασφάλισε τη μεταφορά του στο Σκυλίτσειο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Το περιστατικό και η άμεση επέμβαση

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Κυριακής ενώ εκτελούσε εργασίες σε χωράφι στην περιοχή του φράγματος Ζυφιά, στη δημοτική ενότητα Καμποχώρων της Χίου. Κατά την πτώση του σε περίφραξη, μπετόβεργα διαπέρασε την κοιλιακή χώρα και προεξείχε στο ύψος του στήθους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου ανταποκρίθηκε άμεσα με τρία οχήματα και διασωστικό όχημα. Στον τόπο του συμβάντος οι πυροσβέστες προχώρησαν στην κοπή της μπετόβεργας, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά του τραυματία. Το περιστατικό χειρίστηκε επίσης το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον ασθενή στο Νοσοκομείο Χίου Σκυλίτσσειο, με συνοδεία οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Παρακολούθηση και επέμβαση στο νοσοκομείο

Στο Σκυλίτσειο οι γιατροί ζήτησαν εκ νέου την παρέμβαση της Πυροσβεστικής για την περαιτέρω κοπή τμήματος της μπετόβεργας πριν την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υπάρξει βλάβη σε κάποιο ζωτικό όργανο. Ο ασθενής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Το περιστατικό αναδεικνύει τρεις κρίσιμες παραμέτρους για τους κατοίκους της περιοχής:

Ασφάλεια στις αγροτικές εργασίες : η χρήση και η κατάσταση των περιφράξεων σε χωράφια και αγροτικές εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

: η χρήση και η κατάσταση των περιφράξεων σε χωράφια και αγροτικές εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Άμεση κινητοποίηση υπηρεσιών : η συνεργασία Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και νοσοκομείου υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή μεταφορά και την προετοιμασία για χειρουργική αντιμετώπιση.

: η συνεργασία Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και νοσοκομείου υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή μεταφορά και την προετοιμασία για χειρουργική αντιμετώπιση. Πρόληψη και εκπαίδευση: η τοπική κοινωνία ωφελείται από πρωτοβουλίες ενημέρωσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ατυχημάτων και την ασφαλή εργασία σε ύψος.

Πρακτικές πληροφορίες για κατοίκους και εργάτες

Για την πρόληψη ανάλογων περιστατικών συνιστώνται τα εξής μέτρα:

Έλεγχος και συντήρηση περιφράξεων πριν από εργασίες σε χωράφια.

Χρήση ατομικών μέσων προστασίας και μέσων πρόσβασης (σκάλες, ζώνες ασφαλείας) κατά την εργασία σε δέντρα.

Άμεση κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (112) και σαφής περιγραφή του σημείου του ατυχήματος.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία τραυματία ~60 έτη Τοποθεσία Φράγμα Ζυφιά, Καμποχώροι, Χίος Χρόνος Πρωί Κυριακής, 12 Ιουλίου Αντιμετώπιση Πυροσβεστική (3 οχήματα), ΕΚΑΒ, Σκυλίτσειο Νοσοκομείο (ΜΕΘ)

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω ιατρικά δεδομένα πέραν της νοσηλείας στη ΜΕΘ. Η ταχεία συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών θεωρείται καθοριστική για την έκβαση και επισημαίνει την ανάγκη πρόληψης στην αγροτική εργασία.