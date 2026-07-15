Συνελήφθη 16χρονος στη Χίο ως μέλος συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου συνέλαβαν 16χρονο που εμπλέκεται σε οργανωμένη απάτη κατά ηλικιωμένων. Η δικογραφία περιλαμβάνει και 40χρονο καθώς και τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα.

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησε χθες στην πόλη της Χίου η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατούσε κυρίως πρόσωπα προχωρημένης ηλικίας. Η αστυνομική δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης, ενώ παράλληλα εμπλέκεται και ένας 40χρονος ημεδαπός και τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένους, προσποιούμενα διάφορους ρόλους (λογιστή ή συγγενικό πρόσωπο) και με το πρόσχημα καταγραφής ή διασφάλισης χρημάτων και κοσμημάτων απαιτούσαν την παράδοση των τιμαλφών για να αποφευχθεί —δήθεν— η επιβολή προστίμου. Στη μία από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις, η υποτιθέμενη αυτή ενέργεια οδήγησε στην απώλεια:

Περιγραφή Αξία Χρηματικό ποσό που παρέδωσε ηλικιωμένη 5.000 ευρώ Κοσμήματα και τιμαλφή στην ίδια υπόθεση ≈10.000 ευρώ Κοσμήματα και τιμαλφή σε δεύτερη υπόθεση ≈8.000 ευρώ

Ο 16χρονος μετέβη σε μία από τις οικίες των θυμάτων με δίκυκλο όχημα, το οποίο διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον 40χρονο. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι ο ανήλικος φέρεται να συμμετείχε και σε άλλη παρόμοια απάτη που σημειώθηκε την ίδια ημέρα.

Δομή και σκοπός της ομάδας

Τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν ότι πρόκειται για οργανωμένη ομάδα με συγκεκριμένη δομή, διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με αποκλειστικό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους από την εξαπάτηση πολιτών. Επίσης, σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Προειδοποίηση προς τα άτομα προχωρημένης ηλικίας: μην ανταποκρίνεστε σε αιτήματα για παράδοση χρημάτων ή κοσμημάτων μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

προς τα άτομα προχωρημένης ηλικίας: μην ανταποκρίνεστε σε αιτήματα για παράδοση χρημάτων ή κοσμημάτων μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Επιβεβαίωση της ταυτότητας καλούντων μέσω δεύτερης επαφής με συγγενικά πρόσωπα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από οποιαδήποτε κίνηση.

της ταυτότητας καλούντων μέσω δεύτερης επαφής με συγγενικά πρόσωπα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από οποιαδήποτε κίνηση. Ενημέρωση των οικογενειών και γειτόνων για τη μεθοδολογία των απατών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος στο νησί.

Η υπόθεση μεταφέρεται στις δικαστικές αρχές ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση του δικτύου και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Η τοπική κοινότητα καλείται σε εγρήγορση, καθώς τα περιστατικά αυτά θίγουν ευπαθείς ομάδες και πλήττουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι σε ανάλογες περιπτώσεις πρέπει να ενημερώνονται αμέσως οι αστυνομικές υπηρεσίες και να αποφεύγεται η παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών σε τρίτους χωρίς προηγούμερο έλεγχο της ταυτότητας και του σκοπού.

Σημείωση για τους κατοίκους: όποιος έχει πληροφορίες που μπορούν να συνεισφέρουν στην έρευνα καλείται να επικοινωνήσει με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.