Φωτιά στην Παναγιά Βόνιτσας: σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις με εναέριες ρίψεις

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό του μετώπου και την προστασία των κατοίκων.

Ενεργό πύρινο μέτωπο στην Αιτωλοακαρνανία — επιχειρήσεις για τον περιορισμό της φωτιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας, όπου επιχειρούν συντονισμένα επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον έλεγχο και την κατάσβεση του μετώπου. Η εικόνα που μεταφέρουν οι αρμόδιες αρχές δείχνει προσπάθεια περιορισμού της επέκτασης, με συνεχείς ρίψεις νερού από τα αεροσκάφη που έχουν διατεθεί στην επιχείρηση.

Στο πεδίο της μάχης κατά της φωτιάς βρίσκονται 19 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις με τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να μην προκληθούν νέες αναζωπυρώσεις και να μην απειληθούν οικισμοί ή υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

Τοπικός κίνδυνος: άμεση προτεραιότητα η προστασία κατοικιών και αγροτικών εκτάσεων γύρω από την Παναγιά.

άμεση προτεραιότητα η προστασία κατοικιών και αγροτικών εκτάσεων γύρω από την Παναγιά. Δυνάμεις στο πεδίο: συνδυασμός επίγειων μονάδων και αεροπορικών μέσων για συνεχή κάλυψη του μετώπου.

συνδυασμός επίγειων μονάδων και αεροπορικών μέσων για συνεχή κάλυψη του μετώπου. Συστάσεις: οι κάτοικοι να ακολουθούν τυχόν ειδοποιήσεις πολιτικής προστασίας και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε περιοχές όπου επιχειρούν εναέρια μέσα.

Σημειώνεται ότι την ίδια ώρα καταγράφονται και άλλες εστίες σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας, με τις αρχές να αναδιανέμουν δυνάμεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Στη Οινούσσα Σερρών, για παράδειγμα, έχουν κινητοποιηθεί σημαντικά μέσα και προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπιστεί πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση.

Περιοχή Επίγειες δυνάμεις Εναέρια μέσα Παναγιά, Βόνιτσα 19 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη Οινούσσα (Σέρρες) 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη Υψώματα Διαβατών (Θεσσαλονίκη) 25 πυροσβέστες, 10 οχήματα 1 ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη

Για τους κατοίκους της Βόνιτσας και των γύρω χωριών, η σημαντική πληροφορία είναι να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών. Η παρουσία εναέριων μέσων μειώνει τον κίνδυνο ταχείας επέκτασης της φωτιάς, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες και η βλάστηση παραμένουν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι τοπικές αρχές και η Πυροσβεστική συνεχίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να ενημερώνονται από επίσημες πηγές για τυχόν οδηγίες εκκένωσης ή περιορισμού μετακινήσεων. Η συνεργασία των κατοίκων με τα σωστικά συνεργεία θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή απωλειών και την προστασία των περιουσιών.