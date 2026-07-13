Φωτιά στην Πάτρα: κινητοποίηση εναέριων μέσων και κλιμάκιο εμπρησμών στο Ρίο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο Πλατάνι Ρίου. Επιχείρησαν <strong>25</strong> πυροσβέστες, <strong>10</strong> οχήματα, <strong>1</strong> ελικόπτερο και <strong>2</strong> αεροσκάφη. Ερευνώνται τα αίτια από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Έντονη επιχείρηση στο Πλατάνι Ρίου — παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Πλατανιού Ρίου στον Δήμο Πατρέων, σε τόπο με χαμηλή βλάστηση και συσσωρευμένα απορρίμματα. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και μέσα του δήμου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα — ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται υδροφόρες του Δήμου Πατρέων για την ενίσχυση των προσπαθειών περιορισμού του μετώπου.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Πλατάνι Ρίου του Δήμου Πατρέων, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχόμενη εικόνα τόσο με οπτική όσο και με θερμική κάμερα. Η χρήση αυτών των μέσων βοηθά στον καλύτερο συντονισμό των επίγειων και εναέριων δυνάμεων και στην εκτίμηση της εξάπλωσης του φαινομένου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας κατευθύνεται προς την περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το περιστατικό. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθεί εάν η πυρκαγιά οφείλεται σε ατύχημα ή σε κακόβουλη ενέργεια.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η άμεση συνέπεια ήταν η κινητοποίηση οχημάτων και δυνάμεων κοντά σε κατοικημένες ζώνες του Ρίου, ενώ η παρουσία εναέριων μέσων και drone σημαίνει πιθανή περιοδική παρουσία πυκνής καπνού και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κοντά στο μέτωπο. Ο Δήμος και η Πυροσβεστική προτρέπουν σε επαγρύπνηση και αποφυγή κινήσεων προς το σημείο της πυρκαγιάς για λόγους ασφάλειας και εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας.

Τα στοιχεία της επιχείρησης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, όπως έχουν αναφερθεί από τις υπηρεσίες που επιχειρούν στο σημείο:

Μέσο / Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 25 Πυροσβεστικά οχήματα 10 Ελικόπτερο 1 Αεροσκάφη 2 Υδροφόρες Δήμου Συμμετέχουν

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω drone.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τις αιτίες.

Οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση του σημείου.

Η εξέλιξη της φωτιάς και τυχόν επιπτώσεις σε κοντινές κατοικίες ή υποδομές θα γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου Πατρέων για ενημέρωση και οδηγίες ασφάλειας.