Γαστρονομία και παράδοση στους πρόποδες του Ολύμπου: 55ο Φεστιβάλ με 40 συλλόγους

Το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου φέρνει στις 13 και 15 Ιουλίου στην Πιερία εκδηλώσεις που προβάλλουν τοπικές συνταγές, κρασιά και παραδοσιακή μουσική, με τη συμμετοχή 40 πολιτιστικών σχημάτων από Ελλάδα και Κύπρο.

Τοπική γαστρονομία στο επίκεντρο

Οι φετινές εκδηλώσεις του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου αναδεικνύουν τη σχέση της γαστρονομίας με την πολιτιστική κληρονομιά της Πιερίας. Σε δύο βραδιές στις 13 και 15 Ιουλίου, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικές γεύσεις και παραδοσιακά κρασιά, μέσα από τη δράση δεκάδων τοπικών και πανελλαδικών συλλόγων.

Η επιμέλεια της ενότητας έχει ανατεθεί στην ομάδα Μαγειρεύοντας με την Κλειώ, ενώ τη ροή των εκδηλώσεων θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Χρήστος Νέζος. Η διοργάνωση εστιάζει στην ανάδειξη προϊόντων της περιοχής και στη σύνδεσή τους με μουσικές και χορευτικές παραστάσεις που αναδεικνύουν την παράδοση.

Πού και πότε

Ημερομηνία Τοποθεσία Ώρα 13 Ιουλίου 2026 Κονταριώτισσα (Δημαρχείο) 21:00 15 Ιουλίου 2026 Ράχη (Αμπελώνες Κούρτη) 18:00

Η είσοδος στις βραδιές είναι ελεύθερη για το κοινό, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής και των τουριστών που βρίσκονται στην Πιερία το διάστημα αυτό.

Συμμετοχές και συνδιοργάνωση

Στις εκδηλώσεις θα λάβουν μέρος συνολικά 40 πολιτιστικοί σύλλογοι από την Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσιάζοντας παραδοσιακές συνταγές, τοπικά προϊόντα και οινοπαραγωγές επιλογές. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές:

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.)

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Επιμελητήριο Πιερίας

Η συνεργασία δημόσιων φορέων και τοπικών συλλόγων στοχεύει όχι μόνο στην επιτυχία των δύο βραδιών, αλλά και στην προβολή των προϊόντων της περιοχής σε ευρύτερο κοινό, με όφελος για μικρούς παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης.

Αντίκτυπος για την τοπική κοινότητα

Για την Πιερία, η διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία προβολής των οινοπαραγωγικών περιοχών και της γαστρονομικής ταυτότητας των χωριών. Οι εκδηλώσεις λειτουργούν ως μοχλός τόνωσης της τοπικής οικονομίας σε περίοδο αιχμής και ενισχύουν την εποχική τουριστική ροή. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις παρέχουν πλατφόρμα δικτύωσης για συλλόγους και παραγωγούς, με άμεση ανταπόδοση στην προβολή προϊόντων και δυνατότητες συνεργασιών.

Το κοινό καλείται να παρακολουθήσει τις βραδιές που συνδυάζουν γεύση, μουσική και παράδοση, και να στηρίξει τις τοπικές προσπάθειες που συνδέουν πολιτισμό και παραγωγή στον τόπο μας.