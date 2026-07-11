Γεωργία εκτός ατζέντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ: εντείνονται οι ανησυχίες για απομόνωση

Η μη πρόσκληση της Γεωργίας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και η απουσία της από παράλληλες περιφερειακές εκδηλώσεις πυροδοτούν πολιτική διαμάχη στην Τιφλίδα και ερωτήματα για τη διεθνή της θέση.

Απουσία που προκαλεί πολιτική αναταραχή

Η Γεωργία δεν συμπεριλήφθηκε στο επίσημο πρόγραμμα της σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ούτε στις παράλληλες πολιτικές και αμυντικές εκδηλώσεις, εξέλιξη που προκάλεσε έντονη δημόσια και πολιτική συζήτηση στην Τιφλίδα. Σε αντίθεση με τη Γεωργία, στο ίδιο πλαίσιο προσκλήθηκαν και συμμετείχαν χώρες όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και η Ουκρανία.

Η εξέλιξη θεωρείται από αναλυτές και πολιτικούς μία πιθανή ένδειξη πολιτικής απομόνωσης της Γεωργίας, παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει θέσει την ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ ως εθνική στρατηγική εδώ και χρόνια.

Η κυβέρνηση του κόμματος Γεωργιανό Όνειρο υποστήριξε ότι η σύνοδος δεν περιλάμβανε το είδος των συναντήσεων που αφορούσαν προηγούμενες συμμετοχές της Γεωργίας.

υποστήριξε ότι η σύνοδος δεν περιλάμβανε το είδος των συναντήσεων που αφορούσαν προηγούμενες συμμετοχές της Γεωργίας. Ο βουλευτής Ιρακλί Κιρτσχάλια δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Τιφλίδα ότι «δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμετάσχουμε στη σύνοδο» και κάλεσε τους διοργανωτές να εξηγήσουν την έλλειψη εκπροσώπησης.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπουργός Εξωτερικών Μάκα Μποτσορισβίλι επρόκειτο να συμμετάσχει σε ξεχωριστή εκδήλωση στην Τουρκία με τίτλο “Allies in Ankara”, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

«δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμετάσχουμε στη σύνοδο. Ρωτήστε τους διοργανωτές γιατί δεν εκπροσωπούμαστε» — Ιρακλί Κιρτσχάλια

Πολιτικές επιπτώσεις και αντιδράσεις

Η απουσία της Γεωργίας από την ατζέντα της συμμαχίας έχει προκαλέσει αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η Τιφλίδα έχει χάσει επιρροή ή πρακτική σημασία στον χώρο της περιφερειακής ασφάλειας. Η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, επιχειρεί να περιορίσει την ανησυχία παρουσιάζοντας τη συμμετοχή της υπουργού Εξωτερικών σε άλλη εκδήλωση ως απόδειξη ότι η χώρα αξιοποιεί πλατφόρμες για να προβάλει τη θέση της.

Στοιχείο Κατάσταση Συμμετοχή στη σύνοδο ΝΑΤΟ Δεν υπήρξε εκπροσώπηση στο επίσημο πρόγραμμα Παράλληλες εκδηλώσεις Γεωργία απουσίαζε από τις σχετικές ατζέντες Ξεχωριστή εκδήλωση Μάκα Μποτσορισβίλι σε «Allies in Ankara»

Η εξέλιξη αναμένεται να εντείνει τις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Γεωργία και να εγείρει επιπλέον ερωτήματα από διεθνείς εταίρους για τον ρόλο και την επιρροή της χώρας στην περιφέρεια. Η κατάσταση παραμένει δυναμική, καθώς εκπρόσωποι και αναλυτές αναμένουν διευκρινίσεις από τους διοργανωτές της συνόδου και περαιτέρω δηλώσεις από την Τιφλίδα.