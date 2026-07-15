Γουμένισσα: Πρόγραμμα και τοπική σημασία του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας

Η τοπική εκκλησία και οι φορείς της Γουμένισσας οργανώνουν εκδηλώσεις στις 16–17 Ιουλίου για την προστάτιδά τους, με λιτανείες, πανηγυρική λειτουργία και συνοδεία φιλαρμονικής.

Εορτασμός της Αγίας Μαρίνας στη Γουμένισσα

Η Γουμένισσα προετοιμάζεται για τον ετήσιο εορτασμό της Αγίας Μαρίνας, εκδήλωση που συγκεντρώνει τοπικό ενδιαφέρον και κινητοποιεί τις κοινοτικές δομές. Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, που δεσπόζει στην κεντρική αρτηρία του χωριού, παραμένει πνευματικό σημείο αναφοράς για τους κατοίκους.

Το πρόγραμμα των λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει καθοριστεί ως εξής και ανακοινώθηκε από τους τοπικούς φορείς:

Πέμπτη 16 Ιουλίου, ώρα 19:00 : μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία.

: μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ώρα 21:00 : ιερά λιτάνευση των ιερών λειψάνων και της εικόνας στο κέντρο του χωριού, συνοδεία της φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου.

: ιερά λιτάνευση των ιερών λειψάνων και της εικόνας στο κέντρο του χωριού, συνοδεία της φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου. Παρασκευή 17 Ιουλίου (ανήμερα): πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. κ. Ιερώνυμος.

«Χρόνια πολλά! Σας περιμένουμε!»

Οι εκδηλώσεις συνδυάζουν το θρησκευτικό και το κοινωνικό στοιχείο: η λιτανεία και η παρουσία της φιλαρμονικής αναδεικνύουν το πανηγυρικό χαρακτήρα, ενώ η αρχιερατική λειτουργία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πνευματικό κομμάτι της εορτής.

Ημέρα Ώρα Εκδήλωση Πέμπτη 16/7 19:00 Εσπερινός και αρτοκλασία Πέμπτη 16/7 21:00 Ιερά λιτάνευση, φιλαρμονική Παρασκευή 17/7 πρωί Αρχιερατική θεία λειτουργία (Μητροπολίτης Ιερώνυμος)

Η τοπική κοινότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η ενορία έχουν πρωτοστατήσει στην αναβίωση και τη διατήρηση της παράδοσης, παρά τις δημογραφικές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Γουμένισσα τις τελευταίες δεκαετίες. Η ενοριακή εκκλησία, με θεμελίωση το 1954 και εγκαινιασμό το 1997 όπως έχει τεκμηριωθεί σε τοπικές αναφορές, λειτουργεί ως συγκριτικό στοιχείο της τοπικής ταυτότητας.

Για τους κατοίκους, η εορτή αποτελεί ευκαιρία επανασύνδεσης: επιστρέφουν από τη γύρω επαρχεία και τις πόλεις, συναντιούνται συγγενείς και φίλοι, και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, η παρουσία της μητρόπολης στην ακολουθία του εορτασμού προσδίδει έμφαση στις θρησκευτικές τελετές και ενισχύει τον χαρακτήρα του πανηγυριού ως σημείου τοπικής ανταπόδοσης προς την προστάτιδα του χωριού.

Καθώς πλησιάζουν οι ημερομηνίες, οι διοργανωτές απευθύνουν πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις λατρευτικές πράξεις και στις παράλληλες εκδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι ο εορτασμός διατηρεί τον ρόλο του στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Γουμένισσας.