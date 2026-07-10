Η Α.Ε. Μάνης ενισχύει το κέντρο με την απόκτηση του Κλέιβι Ντίσα

Η τοπική ομάδα της Μάνης ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφή ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή με παίκτη που έχει βαθιά γνώση του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου.

Σημαντική προσθήκη στο ρόστερ

Η Α.Ε. Μάνης ολοκλήρωσε την απόκτηση του 23χρονου μέσου Κλέιβι Ντίσα, κίνηση που ενισχύει εμφανώς τον άξονα της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η μεταγραφή προκάλεσε συζητήσεις καθώς νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι ο ποδοσφαιριστής θα παρέμενε στον Τέλο Άγρα, μετά την ανανέωση που είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν ολοκληρώθηκε και η διοίκηση της Α.Ε. Μάνης κινήθηκε άμεσα για να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του και να ολοκληρώσει την ένταξή του στο δυναμικό της.

Ο Ντίσα έρχεται μετά από μια επιτυχημένη σεζόν με τον Τέλο Άγρα, στην οποία συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου στην Α' Τοπική Μεσσηνίας και στην άνοδο της ομάδας στη Γ' Εθνική. Πρόκειται για παίκτη που διαθέτει εμπειρία στο τοπικό πρωτάθλημα και θεωρείται ικανός να προσθέσει ποιότητα και ένταση στον άξονα.

Η εμπειρία του στο μεσσηνιακό ποδόσφαιρο κρίνεται αξιοσημείωτη.

στο μεσσηνιακό ποδόσφαιρο κρίνεται αξιοσημείωτη. Προηγούμενοι σταθμοί : Πάμισος, Α.Ο. Διαβολιτσίου, Τέλος Άγρα.

: Πάμισος, Α.Ο. Διαβολιτσίου, Τέλος Άγρα. Αναμενόμενος ρόλος: προσθήκη λύσεων στο κέντρο για τον προπονητή Τάκη Δρούγα.

Στην Α.Ε. Μάνης εκφράζουν την προσδοκία ότι ο νέος μέσος θα συμβάλλει με την ποιότητα και την εμπειρία του στην προσπάθεια της ομάδας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ερχόμενης περιόδου. Η διοίκηση, όπως αναφέρεται, συνεχίζει μεθοδικά τον μεταγραφικό προγραμματισμό ώστε να διαμορφωθεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Σύντομο βιογραφικό και μεταγραφικό αποτύπωμα

Παίκτης Θέση Προηγούμενες ομάδες Κλέιβι Ντίσα Μέσος Πάμισος, Α.Ο. Διαβολιτσίου, Τέλος Άγρα

Η μεταγραφή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Α.Ε. Μάνης να δυναμώσει το ρόστερ με παίκτες που γνωρίζουν καλά το τοπικό περιβάλλον και μπορούν να προσφέρουν άμεσα. Η παρουσία ενός έμπειρου μέσου αναμένεται να βελτιώσει τις επιλογές στον άξονα και να προσδώσει μεγαλύτερη σταθερότητα στη δημιουργία παιχνιδιού.

Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους της περιοχής, η κίνηση αυτή αποτελεί μήνυμα προσανατολισμού στην ανταγωνιστικότητα και στην προσπάθεια της ομάδας να παλέψει πιο δυναμικά στο επόμενο πρωτάθλημα.