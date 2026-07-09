Η ΑΕ Λευκίμμη προκρίθηκε στα «4» του κυπέλλου μετά από νίκη στα πέναλτι

Η ΑΕ Λευκίμμη απέκλεισε τον ΟΦΑΜ με σκορ στα πέναλτι <strong>2-4</strong> μετά από νέο 0-0 και προχωρά στην επόμενη φάση του κυπέλλου «Άκης Γιούργας».

Πρόκριση με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα

Η ΑΕ Λευκίμμης εξασφάλισε την πρόκριση στους «4» του κυπέλλου «Άκης Γιούργας» μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΑΜ στον Άγιο Ματθαίο. Η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν χωρίς τέρματα, με το εισιτήριο της επόμενης φάσης να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η ομάδα της Λευκίμμης επικράτησε με 2-4.

Στον αγώνα, όπως και στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι πριν μια εβδομάδα στη Λευκίμμη (που επίσης έληξε 0-0), κυριάρχησε η άμυνα και η προσεκτική τακτική. Στη διαδικασία των πέναλτι οι παίκτες της «Βασίλισσας του Νότου» ήταν πιο εύστοχοι: οι τέσσερις εκτελεστές τους σκόραραν, ενώ για τον ΟΦΑΜ ένα πέναλτι αποκρούστηκε και ένα αστόχησε.

Τοπικό πλαίσιο και σημασία για τη σεζόν

Η πρόκριση δίνει συνέχεια στην πορεία της ΑΕ Λευκίμμης στο τοπικό κύπελλο και ενισχύει την εικόνα της ομάδας ενόψει των υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα. Η ομάδα πέρασε έναν ακόμη δύσκολο αγώνα χωρίς να δεχθεί γκολ σε 90+ λεπτά και παράταση, στοιχείο που δείχνει σταθερότητα στο ανασταλτικό κομμάτι.

Άλλα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ίδιας φάσης υπήρξαν επίσης αποτελέσματα που διαμορφώνουν το πλαίσιο των ημιτελικών. Στον Πετριτή, ο Αστέρας ηττήθηκε από τον Θιναλιακό με 1-2, ενώ άλλες αναμετρήσεις της προημιτελικής περιλαμβάνουν τη νίκη της Ολυμπιάδας επί του Κρόνου με 4-1 στον πρώτο αγώνα.

ΑΕ Λευκίμμη : πρόκριση στα ημιτελικά με νίκη στα πέναλτι (2-4).

: πρόκριση στα ημιτελικά με νίκη στα πέναλτι (2-4). ΟΦΑΜ : αποκλεισμός μετά από άστοχο και αποκρουσμένο πέναλτι.

: αποκλεισμός μετά από άστοχο και αποκρουσμένο πέναλτι. Σημαντική αμυντική εμφάνιση για την ομάδα της Λευκίμμης.

Οι ημέρες και ώρες των εναπομεινάντων αγώνων του θεσμού έχουν ήδη ανακοινωθεί, με ματς να προγραμματίζονται έως και τις αρχές Απριλίου. Για τους φιλάθλους της περιοχής, η συνέχεια στο κύπελλο προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες για τοπική στήριξη και παρακολούθηση.

Βασικά δεδομένα προημιτελικής φάσης

Ημερομηνία Αγώνας Αποτέλεσμα 4/3/2026 Κρόνος – Ολυμπιάδα 1-4 4/3/2026 ΑΕ Λευκίμμης – ΟΦΑΜ 0-0 11/3/2026 Αστέρας Πετριτή – Θιναλιακός 1-2 11/3/2026 ΟΦΑΜ – ΑΕ Λευκίμμης 0-0 (πέναλτι 2-4)

Για τους κατοίκους της Λευκίμμης, η ομάδα συνεχίζει να αποτελεί σημείο τοπικής υπερηφάνειας. Η προσέλευση και η στήριξη στον επόμενο εντός ή εκτός έδρας αγώνα θα είναι κρίσιμες, καθώς η πορεία στο κύπελλο μπορεί να αναβαθμίσει τη σεζόν και να φέρει επιπλέον ζωή στο τοπικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης περιλαμβάνονται ακόμη παιχνίδια: 18/3/2026 (Όλυμπος – ΑΟ Παξοί) και μεταγενέστεροι αγώνες προς τα τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου, που θα καθορίσουν τα ζευγάρια των ημιτελικών.