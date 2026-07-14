Η Ελούντα φιλοξένησε το 1ο Τουρνουά Beach Soccer — προοπτική θεσμού για την περιοχή

Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών και έντονο ενδιαφέρον κοινού ολοκληρώθηκε στην Ελούντα το πρώτο Τουρνουά Beach Soccer. Ο Αντιδήμαρχος τόνισε ότι η διοργάνωση έχει τις προϋποθέσεις για να καθιερωθεί και ο Δήμος θα συνεχίσει να υποστηρίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Ενθαρρυντικά μηνύματα από το πρώτο διήμερο

Στην Ελούντα ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Τουρνουά Beach Soccer, μια διοργάνωση που συγκέντρωσε σημαντική συμμετοχή αθλητών και έντονη παρουσία κοινού κατά το διήμερο των αγώνων. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου, Στέργιο Ατσαλάκη, η ανταπόκριση θεωρείται δείγμα ότι η εκδήλωση μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό για τον Δήμο.

Οι αγώνες, που έγιναν δίπλα στη θάλασσα, προσέφεραν ένταση και όμορφες αναμετρήσεις, ενώ αποτέλεσαν ευκαιρία προβολής της περιοχής ως χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου. Η τοπική κοινότητα και οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίστηκαν από τη δημοτική αρχή για τη συνεισφορά τους στην ομαλή διεξαγωγή.

«Η μεγάλη συμμετοχή αθλητών και η ανταπόκριση του κόσμου αποτελούν την καλύτερη απόδειξη πως η διοργάνωση μπορεί να καθιερωθεί ως θεσμός για τον Δήμο» — Στ. Ατσαλάκης

Στην οργάνωση ενεπλάκησαν φορείς της περιοχής και εθελοντές. Στην ανακοίνωση αναφέρονται ευχαριστίες προς την Κοινότητα Ελούντας και τον πρόεδρό της Μανώλη Λεμπιδάκη, τον ΑΟ Κόρφου Ελούντας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πορφύρα», τους εθελοντές Σαμαρείτες και την εταιρεία Nets Company, καθώς και προς τους αθλητές και όλους όσους εργάστηκαν για τη διοργάνωση.

Διοργάνωση: 1ο Τουρνουά Beach Soccer στην Ελούντα (διήμερο).

Κύριοι υποστηρικτές: Τοπικοί σύλλογοι, εθελοντές και εταιρεία Nets Company.

Στόχος: Καθιέρωση της διοργάνωσης ως θεσμού για τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η αναφορά στην υποστήριξη από χορηγούς της δεύτερης ημέρας υπογραμμίζει τον ρόλο των τοπικών συνεργασιών για την επιτυχία της εκδήλωσης. Ο Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και προσφέρουν ευκαιρίες στη νέα γενιά, ενώ ανανέωσε το ραντεβού για το επόμενο τουρνουά.

Ρόλος Φορείς / Πρόσωπα Τοπική Κοινότητα Κοινότητα Ελούντας — Μανώλης Λεμπιδάκης Αθλητικός Σύλλογος ΑΟ Κόρφου Ελούντας Πολιτιστικός Σύλλογος «Πορφύρα» Εθελοντές / Υποστήριξη Σαμαρείτες — Nets Company — Χορηγοί

Για την τοπική κοινωνία, η επιτυχία του πρώτου τουρνουά σηματοδοτεί ευκαιρίες: αύξηση επισκεψιμότητας σε περιόδους πέραν της κυρίως σεζόν, ενίσχυση της τοπικής αθλητικής κουλτούρας και δημιουργία πλατφόρμας για τη νεολαία. Η επανάληψη και η σταθεροποίηση της διοργάνωσης θα απαιτήσουν συνεχή συνεργασία Δήμου, κοινοτήτων, συλλόγων και χορηγών, ώστε τα επόμενα βήματα να στηριχθούν σε οργανωμένη δομή και προγραμματισμό.

Η ανανέωση του ραντεβού για το επόμενο Τουρνουά Beach Soccer στην Ελούντα αποτελεί μήνυμα συνέχειας· οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν εάν η πρωτοβουλία θα μεταβεί από μια επιτυχημένη εφάπαξ διοργάνωση σε μόνιμο θεσμό για την περιοχή.