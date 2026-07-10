Η «Κόρη της Ελλάδας» επιστρέφει στο Μεσολόγγι: έκθεση στο Ξενοκράτειο το 2026

Το αυθεντικό μαρμάρινο γλυπτό του David d’Angers επιστρέφει στην πόλη για πρώτη φορά από το 1852, ως κεντρικό έκθεμα της έκθεσης «Απόηχοι της Εξόδου» στο Ξενοκράτειο, μαζί με κειμήλια του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη.

Επιστροφή και έκθεση στο Ξενοκράτειο

Το αυθεντικό μαρμάρινο γλυπτό, γνωστό ως «Κόρη της Ελλάδας» ή «Ελληνοπούλα», θα εκτεθεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μεσολογγίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η προβολή του έργου εντάσσεται στην έκθεση με τίτλο «Απόηχοι της Εξόδου: η “Κόρη της Ελλάδας” και κειμήλια του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη. Από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στο Ξενοκράτειο», που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Το μαρμάρινο έργο του Γάλλου φιλέλληνα γλύπτη David d’Angers φιλοτεχνήθηκε για να κοσμήσει τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη στον Κήπο των Ηρώων και ανήκει σήμερα στη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Επιστρέφει στο Μεσολόγγι για πρώτη φορά από το 1852, οπότε και είχε μεταφερθεί στη Γαλλία για αποκατάσταση μετά από βανδαλισμό.

Η έκθεση συνδέεται με τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Παρουσιάζονται επίσης προσωπικά αντικείμενα του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής σωζόμενης στολής του σώματος του Ιερού Λόχου.

Τα κειμήλια προέρχονται από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και εκτίθενται για πρώτη φορά στο Ξενοκράτειο.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει πολλαπλά επίπεδα ιστορικής μνήμης: την τοπική εμπειρία της Εξόδου, τον ρόλο του φιλελληνισμού και την επιρροή εθνικών συμβόλων στη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής ταυτότητας. Για το Μεσολόγγι η επανεμφάνιση του έργου έχει τόσο συμβολική όσο και πρακτική σημασία, καθώς αναδεικνύει την πόλη ως χώρο ιστορικής μνήμης και μουσειακής προβολής.

«Η επανέκθεση στον τόπο με τον οποίο συνδέθηκε άρρηκτα η δημιουργία και ο συμβολισμός του προσδίδει ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική βαρύτητα»

Το Ξενοκράτειο, το επιβλητικό μέγαρο που ανεγέρθη μεταξύ 1885 και 1889 χάρη στην κληρονομία του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, φιλοξενεί για πρώτη φορά αυτά τα σπάνια αντικείμενα. Η παρουσία τους στο κτήριο ενισχύει τον ρόλο του ως εκπαιδευτικού και πολιτιστικού πόλου για την πόλη, με άμεσο όφελος για σχολεία, ερευνητές και επισκέπτες.

Στοιχείο Πληροφορία Κεντρικό Έκθεμα Μαρμάρινο γλυπτό «Κόρη της Ελλάδας» (David d’Angers) Χρονολογία Επιστροφής Πρώτη φορά μετά το 1852 — δεύτερο εξάμηνο 2026 Χώρος Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, Μεσολόγγι

Για τους κατοίκους του Μεσολογγίου, η έκθεση σηματοδοτεί ευκαιρίες: ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, εκπαιδευτικές δράσεις με τοπικό περιεχόμενο και ανανέωση του δημόσιου διαλόγου για την τοπική ιστορία. Η παρουσίαση των προσωπικών αντικειμένων του Ξενοκράτη προσφέρει παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για επιστημονική έρευνα και προβολή της κληρονομιάς της πόλης.

Η συνδιοργάνωση από κρατικούς φορείς και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο διασφαλίζει την επίβλεψη των εκθεμάτων, ενώ αναμένονται πληροφορίες για πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων και ξεναγήσεων εντός των επόμενων μηνών.