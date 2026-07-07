Η Παιανία γίνεται έδρα της Εθνικής: τι ολοκληρώθηκε και τι απομένει

Σε τελική ευθεία οι εργασίες στο αθλητικό κέντρο της Παιανίας, με στόχο η Εθνική Ανδρών να ξεκινήσει εκεί την προετοιμασία της για το Nations League τον Σεπτέμβριο, μόλις παραδοθεί το κεντρικό γήπεδο.

Η Παιανία στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου

Η Παιανία αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι εγκαταστάσεις που αναπτύσσει η ΕΠΟ μπαίνουν στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, ο στόχος παραμένει η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ανδρών στην περιοχή πριν από τα παιχνίδια του Nations League τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί εγκαίρως το κεντρικό γήπεδο προπονήσεων.

Η Ομοσπονδία έχει λάβει διαβεβαιώσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία για παράδοση εντός Σεπτεμβρίου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η «γαλανόλευκη» αναμένεται να εγκαινιάσει ουσιαστικά το νέο της περιβάλλον προετοιμασίας στην Παιανία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να οργανώνει το πλάνο των πρώτων προπονήσεων επί τόπου.

Τι έχει ήδη ολοκληρωθεί

Το αθλητικό κέντρο διαμορφώνεται με έμφαση στη λειτουργικότητα και τις ανάγκες εθνικών κλιμακίων. Σημαντικά τμήματα έχουν ολοκληρωθεί και θεωρούνται έτοιμα για χρήση, δημιουργώντας ένα συνεκτικό πλαίσιο προετοιμασίας.

Πλειονότητα αγωνιστικών χώρων: τα περισσότερα γήπεδα είναι πλέον σε κατάσταση που επιτρέπει προπονήσεις.

Προπονητικά γήπεδα: συνολική διαμόρφωση τέσσερα έως πέντε αγωνιστικών επιφανειών με διαφορετικές προδιαγραφές.

αγωνιστικών επιφανειών με διαφορετικές προδιαγραφές. Αποδυτήρια: αναβαθμισμένοι χώροι, συμβατοί με σύγχρονα πρότυπα ομάδων υψηλού επιπέδου.

Γυμναστήριο: υποστηρικτική υποδομή για βασική και εξειδικευμένη ενδυνάμωση.

Αίθουσες συσκέψεων και ανάλυσης: χώροι για τεχνικές παρουσιάσεις, βίντεο και τακτική προετοιμασία.

Βοηθητικοί χώροι: λειτουργικές ζώνες που εξυπηρετούν την καθημερινή ροή των αποστολών.

Ενότητα Κατάσταση Γήπεδα (πλειονότητα) Έτοιμα για χρήση Προπονητικά 4–5 γήπεδα Διαμορφωμένα Αποδυτήρια Ολοκληρωμένα Γυμναστήριο Ολοκληρωμένο Αίθουσες ανάλυσης/συσκέψεων Ολοκληρωμένες Κεντρικό γήπεδο Εκκρεμεί παράδοση (Σεπ.)

Το κρίσιμο ορόσημο: το κεντρικό γήπεδο

Η έναρξη προετοιμασίας της Εθνικής στην Παιανία προϋποθέτει την παράδοση του κύριου γηπέδου. Αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο εκκρεμές έργο. Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε οι ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου να τηρηθούν. Η ολοκλήρωσή του θα «κλειδώσει» την πλήρη λειτουργία του κέντρου ως έδρα προπονήσεων.

«νέο “σπίτι” όλων των εθνικών ομάδων»

Με αυτό τον προσανατολισμό, το κέντρο στην Παιανία σχεδιάζεται να εξυπηρετεί όχι μόνο την Ανδρική ομάδα αλλά και άλλα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, σε πρόγραμμα που θα καθορίζει η ΕΠΟ.

Τι σημαίνει για την Παιανία

Η λειτουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων ενισχύει το αποτύπωμα της Παιανίας στον αθλητικό χάρτη. Αναμένεται αυξημένη κινητικότητα γύρω από τις εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους συγκεντρώσεων και αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αυτό δημιουργεί προοπτικές για την τοπική αγορά και υπηρεσίες φιλοξενίας, ενώ παράλληλα απαιτείται επιμελής οργάνωση πρόσβασης και στάθμευσης από τους αρμόδιους φορείς, ειδικά τις ημέρες κορύφωσης της δραστηριότητας.

Για τους κατοίκους, η γειτνίαση με προπονήσεις υψηλού επιπέδου αναβαθμίζει το ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και την καθημερινότητα στην περιοχή. Παράλληλα, η ομαλή ένταξη της νέας δομής στον ιστό της πόλης θα κριθεί από τον τρόπο διαχείρισης της κυκλοφορίας και από τη συνεργασία με την κοινότητα, καθώς το κέντρο θα λειτουργεί με συνεχή ροή αποστολών και προσωπικού.

Το επόμενο βήμα

Η επόμενη καμπή είναι σαφής: η επίσημη παράδοση του κεντρικού γηπέδου εντός Σεπτεμβρίου. Εφόσον επιτευχθεί, η Εθνική Ανδρών θα πραγματοποιήσει στην Παιανία την πρώτη της συγκέντρωση πριν τις αναμετρήσεις του Nations League. Ως τότε, οι συμπληρωματικές εργασίες συνεχίζονται ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεων να λειτουργήσει χωρίς εκκρεμότητες.