Η Σαντορίνη και η μνήμη του σεισμού της 9ης Ιουλίου 1956: τι διδασκόμαστε 70 χρόνια μετά

Η επέτειος του καταστροφικού σεισμού του 1956 ξαναφέρνει στο προσκήνιο επιστημονικά συμπεράσματα και την ανάγκη για σεισμική ετοιμότητα στη Σαντορίνη, όπου οι τοπικές πληγές και οι προκλήσεις παραμένουν επίκαιρες.

Ιστορικό μέγεθος και τοπικές επιπτώσεις

Η συμπλήρωση 70 ετών από τον σεισμό της 9ης Ιουλίου 1956 ανασύρει στην επιφάνεια μια από τις πιο ισχυρές σεισμικές επιδράσεις στη Μεσόγειο του 20ού αιώνα. Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες που επικαλείται ο Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ και μέλος του ΔΣ του ΙΜΠΗΣ, ο κύριος σεισμός εκτιμάται σε 7,5 ή 7,7 βαθμούς και σημειώθηκε στις 05:12 το πρωί, με επίκεντρο κοντά στην Αμοργό. Δώδεκα λεπτά μετά καταγράφηκε καταστρεπτικός μετασεισμός 6,9 με επίκεντρο πολύ κοντύτερα στις ανατολικές ακτές της Σαντορίνης, γεγονός που αύξησε τις ζημιές στο νησί.

Μαρτυρίες και επιστημονική ανάλυση

Οι προφορικές αφηγήσεις των επιζώντων αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου: ακροατές περιγράφουν δονήσεις που μοιάζουν με «κοσμογονία», σκόνη που κάλυπτε ορίζοντες και δυνατούς θορύβους από την κατάρρευση κτισμάτων. Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα τεκμηριώνουν τη διασταύρωση λαϊκής μνήμης και επιστημονικής έρευνας, που επιτρέπει σήμερα την πιο ολοκληρωμένη κατανόηση τόσο της προέλευσης όσο και των συνεπειών του γεγονότος.

“η γη έτρεμε σα να γινότανε κοσμογονία”, “όλη η Σαντορίνη έγινε ένα σκονοσύννεφο και δεν βλέπαμε ούτε στο ένα μέτρο”

Συνεπακόλουθα για τη Σαντορίνη σήμερα

Τι σημαίνει για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μια τέτοια ιστορική καταγραφή; Η παρουσία ισχυρών σεισμικών γεγονότων στο παρελθόν υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση του ηφαιστειακού και σεισμικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κατασκευών και καθορισμό σχεδίων δράσης για εκκένωση και προστασία. Η τοπική κοινωνία, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και οι φορείς πολιτικής προστασίας οφείλουν να διατηρούν σε ισχύ διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Ιστορική μνήμη : Οι αφηγήσεις των παλαιότερων πολιτών συμβάλλουν στη διατήρηση πληροφοριών που δεν καταγράφονται πάντα σε επιστημονικά αρχεία.

: Οι αφηγήσεις των παλαιότερων πολιτών συμβάλλουν στη διατήρηση πληροφοριών που δεν καταγράφονται πάντα σε επιστημονικά αρχεία. Επιστημονική παρακολούθηση : Συνεχής μελέτη του ρήγματος νότια της Αμοργού και του ηφαιστείου της Σαντορίνης από ερευνητικούς φορείς.

: Συνεχής μελέτη του ρήγματος νότια της Αμοργού και του ηφαιστείου της Σαντορίνης από ερευνητικούς φορείς. Ετοιμότητα και σχεδιασμός: Ασκήσεις εκκένωσης, ενίσχυση κτιρίων και ενημέρωση επισκεπτών για τσουνάμι και σεισμική προστασία.

Δεδομένα του σεισμού (περίληψη)

Ημερομηνία Ώρα Μέγεθος (Mw) Σημείο ενδιαφέροντος 9 Ιουλίου 1956 05:12 7,5 ή 7,7 Επίκεντρο κοντά στην Αμοργό; σημαντικές ζημιές στη Σαντορίνη 9 Ιουλίου 1956 05:24 6,9 Μετασεισμός με επίκεντρο πιο κοντά στις ανατολικές ακτές της Σαντορίνης

Η έρευνα συνεχίζεται και φέρνει στο φως νέες παραμέτρους για την ακολουθία των δονήσεων και την πιθανή σχέση τους με υποθαλάσσια ρήγματα. Η κατανόηση του μηχανισμού αυτών των γεγονότων είναι κρίσιμη για τον προσδιορισμό κινδύνων, ειδικά όσον αφορά το ενδεχόμενο τσουνάμι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου.

Για τη Σαντορίνη, νησί με πυκνή τουριστική κίνηση και ιδιαίτερο γεωλογικό ανάγλυφο, το μήνυμα είναι διττό: διατήρηση της μνήμης και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Οι τοπικές αρχές και οι επιστημονικοί φορείς οφείλουν να συνεχίσουν την ενημέρωση των πολιτών και να εξασφαλίζουν ότι οι σχεδιασμοί πολιτικής προστασίας ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις.

Η επέτειος δεν πρέπει να λειτουργήσει μόνον ως στιγμή μνήμης αλλά και ως κίνητρο για ανανέωση της συλλογικής ετοιμότητας απέναντι σε φυσικούς κινδύνους που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του νησιού.