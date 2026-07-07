Στη Σαντορίνη ο Φ. Φόρτωμας: νέο λιμάνι, νοσοκομείο και οδική ασφάλεια στο επίκεντρο

Σειρά συναντήσεων στη Θήρα είχε ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Φίλιππος Φόρτωμας, με προτεραιότητες το νέο λιμάνι, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και δράσεις οδικής ασφάλειας.

Με ατζέντα που εστίασε σε κρίσιμες τοπικές υποδομές και υπηρεσίες, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππος Φόρτωμας πραγματοποίησε στις 6/7 επίσκεψη εργασίας στη Σαντορίνη. Οι επαφές του περιλάμβαναν συνάντηση με τον Δήμαρχο Θήρας Νίκο Ζώρζο, επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και συμμετοχή σε εκδήλωση για την οδική ασφάλεια.

Συνάντηση στο Δημαρχείο: νέο λιμάνι και χωροταξία

Στη συζήτηση με τη δημοτική αρχή τέθηκαν οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του νησιού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία των διαδικασιών για το νέο λιμάνι. Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού και θέματα της καθημερινότητας που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα της Σαντορίνης. Κοινή θέση, σύμφωνα με την ενημέρωση, αποτελεί ότι η ενίσχυση των υποδομών και η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούν διαρκή και συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Προτεραιότητα: προώθηση έργου νέου λιμανιού

Επικαιροποίηση/ενίσχυση χωροταξικού σχεδιασμού

Στοχευμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας: ανάγκες και προκλήσεις

Ο βουλευτής επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και συναντήθηκε με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ Α.Ε., Δρ. Κωνσταντίνο Λυκοστράτη. Στο επίκεντρο τέθηκαν η λειτουργία της μονάδας, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, καθώς και οι ιδιαίτερες προκλήσεις της τουριστικής περιόδου. Υπογραμμίστηκε ότι η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών για κατοίκους και επισκέπτες.

Οδική ασφάλεια: στήριξη στην τοπική εθελοντική δράση

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο κ. Φόρτωμας συμμετείχε σε εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που διοργάνωσαν οι Εθελοντές Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Σαντορίνης, εκφράζοντας στήριξη στο έργο τους για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την πρόληψη τροχαίων. Η έμφαση στη συνεργασία δημόσιων και κοινωνικών φορέων αναδείχθηκε ως κομβικό στοιχείο για τη μείωση της επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του νησιού.

«Η συνεχής παρουσία στα νησιά μας και η ουσιαστική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προώθηση των λύσεων που έχουν ανάγκη οι…»

Τι σημαίνουν οι παρεμβάσεις για τους κατοίκους

Η επιτάχυνση των διαδικασιών για το νέο λιμάνι αφορά τη βελτίωση της διασύνδεσης, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των μεταφορών, ειδικά σε περιόδους αυξημένης κίνησης. Η ενίσχυση του χωροταξικού σχεδιασμού μπορεί να προσφέρει σαφέστερους κανόνες ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις πιέσεις σε ευαίσθητες ζώνες. Στον τομέα της υγείας, η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό και υποδομές στο Γ.Ν. Θήρας είναι κρίσιμη για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών, ιδίως όταν ο πληθυσμός αυξάνεται εποχικά. Τέλος, οι στοχευμένες πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια αποτελούν άμεση επένδυση στην πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι συναντήσεις με μια ματιά

Φορέας/Συνάντηση Κύρια θέματα Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος Νέο λιμάνι, χωροταξία, καθημερινότητα πολιτών, βιώσιμη ανάπτυξη Γενικό Νοσοκομείο Θήρας – Δρ. Κ. Λυκοστράτης (ΑΕΜΥ Α.Ε.) Λειτουργία μονάδας, στελέχωση, υποδομές, ανάγκες τουριστικής περιόδου Εθελοντές Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Σαντορίνης Οδική ασφάλεια, ευαισθητοποίηση, πρόληψη τροχαίων

Στο συνολικό πλαίσιο, καταγράφηκε σύγκλιση στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ κεντρικού κράτους, αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων, ώστε τα έργα υποδομής και οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της Σαντορίνης. Η συνέχεια των ενεργειών και η διαφάνεια στην πρόοδο των διαδικασιών παραμένουν ζητούμενα για την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.