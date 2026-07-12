Η Σαντορίνη στη δεύτερη θέση των « πιο ευτυχισμένων » προορισμών της Ευρώπης

Έρευνα της JustCover τοποθετεί τη Σαντορίνη στη δεύτερη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη με σκορ 77,1/100 — μια διάκριση που ενισχύει την εικόνα του νησιού αλλά φέρνει και προκλήσεις για την τοπική καθημερινότητα.

Νέα διεθνής διάκριση για τη Σαντορίνη και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία

Μια πρόσφατη ανάλυση της ιρλανδικής εταιρείας ταξιδιωτικής ασφάλισης JustCover τοποθετεί τη Σαντορίνη στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής λίστας με τους πιο «ευτυχισμένους» προορισμούς, με βαθμολογία 77,1/100. Η κατάταξη προέκυψε από την επεξεργασία άνω του ενός εκατομμυρίου διαδικτυακών αξιολογήσεων σε 155 προορισμούς παγκοσμίως, με κριτήριο λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με τη χαρά και τα θετικά συναισθήματα των επισκεπτών.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε το Positano της Ιταλίας με σκορ 100/100, ενώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το Kotor στο Μαυροβούνιο με 67,9/100. Η παρουσία της Σαντορίνης στην υψηλή τριάδα επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα του νησιού αλλά ανοίγει συζήτηση για τις πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Αύξηση της ορατότητας: η διάκριση ενισχύει την εικόνα του νησιού ως προορισμού που προσφέρει θετική εμπειρία στους επισκέπτες.

η διάκριση ενισχύει την εικόνα του νησιού ως προορισμού που προσφέρει θετική εμπειρία στους επισκέπτες. Αύξηση επισκεψιμότητας: πιθανή περαιτέρω αύξηση κρατήσεων, ειδικά σε περιόδους αιχμής, με επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα καυσίμων, νερού και υπηρεσιών.

πιθανή περαιτέρω αύξηση κρατήσεων, ειδικά σε περιόδους αιχμής, με επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα καυσίμων, νερού και υπηρεσιών. Πίεση στην τοπική υποδομή: μεγαλύτερη επισκεψιμότητα συνεπάγεται ανάγκη για διαχείριση απορριμμάτων, μεταφορών και κοινόχρηστων χώρων.

Για τους επαγγελματίες του τουρισμού στη Θήρα, η διάκριση αποτελεί εργαλείο μάρκετινγκ. Ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να αξιοποιήσουν την κατάταξη στις προωθητικές τους ενέργειες. Ωστόσο, για όσους ζουν και εργάζονται μόνιμα στο νησί, η αύξηση της τουριστικής ροής εντείνοντας την εποχικότητα μπορεί να επιφέρει πιέσεις στην ποιότητα ζωής.

Οι 10 πρώτοι προορισμοί στην ευρωπαϊκή κατάταξη (JustCover) Θέση Προορισμός Σκορ 1 Positano, Ιταλία 100/100 2 Σαντορίνη, Ελλάδα 77,1/100 3 Kotor, Μαυροβούνιο 67,9/100 4 Φλωρεντία, Ιταλία 67,1/100 5 Λονδίνο, Ην. Βασίλειο 64,8/100 6 Funchal, Πορτογαλία 64,1/100 7 Γκντανσκ, Πολωνία 60,1/100 8 Μόναχο, Γερμανία 59,5/100 9 Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 54,6/100 10 Ρώμη, Ιταλία 53,4/100

Οι τοπικές αρχές και οι φορείς μπορούν να εκμεταλλευθούν την προβολή για να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές: βελτίωση διαχείρισης απορριμμάτων, ρύθμιση κυκλοφορίας στις ώρες αιχμής, αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και ενίσχυση εποχικών υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας. Χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό, ωστόσο, η αύξηση επισκεπτών κινδυνεύει να προκαλέσει φθορά στο περιβάλλον και στις προοπτικές μακροχρόνιας ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον τουρισμό της Σαντορίνης αναμένουν ότι η διάκριση θα ενισχύσει τα έσοδα της θερινής περιόδου, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι παρακολουθούν στενά την εφαρμογή μέτρων που θα εξισορροπήσουν τα οφέλη με τις πιέσεις στην καθημερινότητα. Η προβολή του νησιού ως «ευτυχισμένου προορισμού» αποτελεί ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευθεί από διαχείριση που σέβεται το κοινωνικό και φυσικό κεφάλαιο της Θήρας.