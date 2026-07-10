Η Thu Quynh επιστρέφει στην τηλεόραση ως η «Λαν» στο αστυνομικό δράμα «White Fire»

Η δημοφιλής ηθοποιός Thu Quynh εμφανίζεται στο VTV1 στο ρόλο της Λαν, μιας γυναίκας με διπλή προσωπικότητα, σε παραγωγή που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συνεργασία της με τον Duy Hung.

Επιστροφή σε ρόλο αντίθετο προς την εικόνα της

Η ηθοποιός Thu Quynh επανεμφανίζεται στην οθόνη πρωταγωνιστώντας ως Λαν στο αστυνομικό δράμα «White Fire», που προβάλλεται αυτή την περίοδο στο VTV1. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λαν παρουσιάζεται ως ένας χαρακτήρας με διπλή όψη: εξωτερικά ήρεμη και συγκροτημένη, αλλά με ικανότητα να γίνει ψυχρή και αδίστακτη όταν χρειαστεί.

Ο ρόλος αυτός εκλαμβάνεται ως μια ακόμη σημαντική ώρα για την ηθοποιό, η οποία είχε προηγουμένως κερδίσει το κοινό με την ερμηνεία της σε παραγωγές που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική τηλεοπτική σκηνή.

Η Λαν περιγράφεται ως «μια βασίλισσα των ναρκωτικών», με μια «γεμάτη πληγές» ιστορία πίσω από το επικίνδυνο παρουσιαστικό της.

Η επιστροφή της Thu Quynh στη μικρή οθόνη ακολουθεί τον ρόλο της στην ταινία «There's Peace There With You». Στην πορεία της, η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή για την ερμηνεία της στη σειρά του 2018 «Quỳnh Búp Bê», όπου υποδύθηκε την My, γνωστή και ως «ο λύκος», έναν ρόλο που εδραίωσε την αναγνωρισιμότητά της.

Στην ίδια παραγωγή του VTV η συνεργασία της με τον ηθοποιό Duy Hung επισημαίνεται ως σημείο επανένωσης: οι δύο ηθοποιοί έχουν ξανασυνυπάρξει σε παλαιότερη δουλειά, την ταινία «Quynh the Doll». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Thu Quynh εξέφρασε τον θαυμασμό της για την ευελιξία της ερμηνείας του Duy Hung στις τελευταίες του εμφανίσεις και χαιρέτισε την ευκαιρία να συνεργαστούν και πάλι.

Το βιογραφικό της περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές σε προβολές όπως οι «Living with Mother-in-law» και «Go Home, My Son». Γεννημένη το 1988, η Thu Quynh συνεχίζει να αποτελεί ενεργό στοιχείο της σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής του Βιετνάμ.

Τι σημαίνει αυτό για το κοινό

Για τους τηλεθεατές που ακολουθούν διεθνείς σειρές και αστυνομικά δράματα, η νέα εμφάνιση της Thu Quynh προσφέρει μια ευκαιρία να δουν την ηθοποιό σε έναν διαφορετικό, πιο σκοτεινό ρόλο. Επιπλέον, η επανένωση με γνωστούς συνεργάτες μπορεί να σηματοδοτήσει συνέχιση της δημιουργικής δυναμικής που είχε αποδώσει σε παλαιότερες παραγωγές.

Ρόλος: Λαν, «βασίλισσα των ναρκωτικών» στο «White Fire».

Λαν, «βασίλισσα των ναρκωτικών» στο «White Fire». Κανάλι: VTV1 (τρέχουσα προβολή).

VTV1 (τρέχουσα προβολή). Προηγούμενες γνωστές συμμετοχές: «Quỳnh Búp Bê» (2018), «Living with Mother-in-law», «Go Home, My Son».

Στοιχείο Πληροφορία Έτος γέννησης 1988 Σημαντικός προηγούμενος ρόλος My («ο λύκος») σε «Quỳnh Búp Bê» (2018) Τρέχουσα παραγωγή «White Fire» στο VTV1

Η εξέλιξη της πορείας της Thu Quynh και η υποδοχή του ρόλου της Λαν από το κοινό θα κρίνουν κατά πόσο η νέα αυτή ερμηνεία θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην τηλεοπτική σκηνή. Η δημοσιότητα γύρω από την παραγωγή και οι κριτικές για τις ερμηνείες θα αποτελέσουν χρήσιμα σημεία αναφοράς για όσους παρακολουθούν ξένες σειρές στην περιοχή.