Ιεράπετρα: Ξεκινούν τα «Κύρβεια 2026» με Πασχάλη και παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη

Ο Δήμος Ιεράπετρας εγκαινιάζει το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα «Κύρβεια 2026» με συναυλία του Πασχάλη και θεατρική παράσταση αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη. Το πρόγραμμα διαρκεί έως τις 30 Αυγούστου.

Πολιτιστικό πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδος

Ο Δήμος Ιεράπετρας επαναφέρει και φέτος το καλοκαιρινό κύμα εκδηλώσεων με τα «Κύρβεια 2026», ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε δημότες και επισκέπτες. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι οι δράσεις θα προσφέρουν επιλογές ψυχαγωγίας και πολιτιστικής συμμετοχής σε όλες τις ηλικίες και ότι το σύνολο των εκδηλώσεων είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Η έναρξη προβλέπεται με δύο κεντρικές εκδηλώσεις μέσα στο σαββατοκύριακο: την Κυριακή 12 Ιουλίου γνωστή συναυλία με τον Πασχάλη (Αρβανιτίδη) στο Πάρκο Μίνως της Ιεράπετρας και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου τη θεατρική παράσταση που αναφέρεται στη ζωή του Νίκου Ξυλούρη. Η συναυλία χαρακτηρίζεται ως βραδιά αναμνήσεων με ρεπερτόριο από την πορεία του καλλιτέχνη και την εποχή των Olympians. Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη και η έναρξη έχει οριστεί για τις 21:00.

Η παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη

Η θεατρική παράσταση με τίτλο «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» παρουσιάζει τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη, από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια και την περίοδο της Κατοχής έως τη συμπύκνωση της δημιουργικής του παρουσίας στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του 1970 και την πρόωρη απώλειά του σε ηλικία 44 ετών. Το έργο επιχειρεί να προσεγγίσει τον Ξυλούρη ως φωνή και ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που εκφραζόταν με την καρδιά ενός ολόκληρου λαού.

Μουσικά, τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη παρουσιάζονται σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κρητικό μουσικό πλαίσιο της παράστασης έχει επιμεληθεί ο Ross Daly. Σημαντική είναι και η συμβολή της Ουρανίας Ξυλούρη, στη διατήρηση της μνήμης και της τεκμηρίωσης του έργου του καλλιτέχνη.

Ευρύτερο πρόγραμμα και τοπικός αντίκτυπος

Τα «Κύρβεια 2026» περιλαμβάνουν, πέρα από τη συναυλία και το θεατρικό αφιέρωμα, σειρά εκθέσεων, παραδοσιακών εκδηλώσεων και δράσεων που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Η διοργάνωση στοχεύει στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και στην προσφορά εναλλακτικών επιλογών ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Συναυλία: Πασχάλης — Κυριακή 12 Ιουλίου, Πάρκο Μίνως, ώρα 21:00 , είσοδος ελεύθερη.

— Κυριακή 12 Ιουλίου, Πάρκο Μίνως, ώρα , είσοδος ελεύθερη. Θεατρική παράσταση: «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» — Δευτέρα 13 Ιουλίου, με επιμέλεια μουσικού προγράμματος από Ανδρέα Κατσιγιάννη και Ross Daly .

— Δευτέρα 13 Ιουλίου, με επιμέλεια μουσικού προγράμματος από και . Περαιτέρω δράσεις: εκθέσεις, παραδοσιακά γλέντια και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες έως 30 Αυγούστου.

«Ο Δήμος Ιεράπετρας, πιστός στη διαχρονική στήριξη του πολιτισμού, διοργανώνει και φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 'Κύρβεια'»

Για τους κατοίκους της Ιεράπετρας, οι εκδηλώσεις προσφέρουν δωρεάν επιλογές ψυχαγωγίας και ενισχύουν την τοπική κοινωνική ζωή της πόλης. Η προσβασιμότητα, με εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους όπως το Πάρκο Μίνως, διευκολύνει τη συμμετοχή οικογενειών και νέων, ενώ το αφιέρωμα στον Ξυλούρη ανανεώνει την επαφή με την κρητική μουσική παράδοση.

Ημερομηνία Εκδήλωση Τόπος 12 Ιουλίου Συναυλία Πασχάλη Πάρκο Μίνως 13 Ιουλίου Θεατρική παράσταση για Ν. Ξυλούρη Θέατρο (όπως ανακοινώθηκε)

Η δημοτική στήριξη και η ελεύθερη είσοδος σε κάποιες από τις εκδηλώσεις αναμένεται να αυξήσουν τη συμμετοχή των κατοίκων και να διατηρήσουν ζωντανή την πολιτιστική δραστηριότητα της Ιεράπετρας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.