Ιεράπετρα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Μπραμιανά – Αγρύπνια λόγω κινδύνου 4

Η πυρκαγιά στα Μπραμιανά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, με ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο. Ο κίνδυνος στην Κρήτη παραμένει πολύ υψηλός (κατηγορία 4) και ισχύουν αυστηρές απαγορεύσεις.

Μερικός έλεγχος, επιφυλακή στην Ιεράπετρα

Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από χθες στη θέση Μπραμιανά του Δήμου Ιεράπετρας, σε αγροτοδασική ζώνη που γειτνιάζει με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς υπήρξε έντονη ανησυχία για τις καλλιέργειες και τις περιουσίες της περιοχής. Σήμερα, στο μέτωπο παραμένουν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, για τον έλεγχο τυχόν αναζωπυρώσεων, δεδομένων και των επίμονων ανέμων που δυσκολεύουν την κατάσταση.

«Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά»

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει τμήμα δασικής έκτασης. Η εικόνα βελτιώθηκε από το βράδυ, ωστόσο η παραμονή ισχυρών δυνάμεων κρίνεται αναγκαία, καθώς οι συνθήκες στην Κρήτη παραμένουν δυσμενείς και η κόπωση του εδάφους αυξάνει τον κίνδυνο επαναφλέξεων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Κρήτη παραμένει σήμερα σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής. Οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου έχουν καταταγεί στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός), κάτι που συνεπάγεται πρόσθετα μέτρα πρόληψης και αυξημένη επιτήρηση σε δασικές και αγροτικές περιοχές.

Περιφερειακή Ενότητα Κατηγορία κινδύνου Ηρακλείου 4 (πολύ υψηλός) Λασιθίου 4 (πολύ υψηλός) Ρεθύμνου 4 (πολύ υψηλός)

Μέτρα και απαγορεύσεις που ισχύουν

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε ενισχυμένη επιφυλακή, με προσωπικό και μέσα σε διάταξη ταχείας αντίδρασης. Σε ισχύ βρίσκονται αυστηρά προληπτικά μέτρα, τα οποία αφορούν όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Ιεράπετρας και του Λασιθίου:

Απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων και κάθε χρήσης πυρός στην ύπαιθρο.

και κάθε χρήσης πυρός στην ύπαιθρο. Αποφυγή θερμών εργασιών (οξυγονοκολλήσεις, τροχοί κ.ά.) που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.

(οξυγονοκολλήσεις, τροχοί κ.ά.) που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Μη χρήση ψησταριών σε ανοιχτούς χώρους και αποτροπή κάθε δραστηριότητας με φλόγα.

σε ανοιχτούς χώρους και αποτροπή κάθε δραστηριότητας με φλόγα. Απαγόρευση ρίψης πυροτεχνημάτων , ειδικά κοντά σε δασικές ή αγροτικές ζώνες.

, ειδικά κοντά σε δασικές ή αγροτικές ζώνες. Περιορισμός ή απαγόρευση διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση και άλλες ευαίσθητες περιοχές.

Τοπικός αντίκτυπος και προτεραιότητες

Η γειτνίαση του μετώπου με τα θερμοκήπια στα Μπραμιανά ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, την ευαλωτότητα της παραγωγικής βάσης της Ιεράπετρας σε φαινόμενα που εξελίσσονται γρήγορα και επιβαρύνονται από τον άνεμο. Η προστασία των υποδομών και των καλλιεργειών παραμένει στο επίκεντρο, με την Πυροσβεστική να διατηρεί ισχυρή παρουσία και τις τοπικές υπηρεσίες να συντονίζουν δράσεις πρόληψης σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, η συμμόρφωση στα μέτρα και η άμεση αναφορά οποιουδήποτε ύποπτου περιστατικού αποτελούν κρίσιμα βήματα αποτροπής νέων εστιών. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ανέμων αυξάνει την ευφλεκτότητα της βλάστησης· γι’ αυτό και η επιφυλακή παραμένει στο ανώτατο επίπεδο για την τρέχουσα περίοδο.

Τι να προσέξουν οι κάτοικοι

Στις περιοχές πέριξ των θερμοκηπίων και των αγροτεμαχίων απαιτείται αυξημένη προσοχή σε καθημερινές εργασίες που μπορεί να παράξουν θερμότητα ή σπινθήρες. Η απομάκρυνση ξερών χόρτων από περιφράξεις, η σωστή αποθήκευση εύφλεκτων υλικών και η αποφυγή κινήσεων σε δύσβατα σημεία με οχήματα όταν πνέουν άνεμοι, περιορίζουν αποτελεσματικά τον κίνδυνο τυχαίας ανάφλεξης.

Η κατάσταση στα Μπραμιανά δείχνει ελέγξιμη, χωρίς να επιτρέπει εφησυχασμό. Οι δυνάμεις παραμένουν επί ποδός για να διατηρηθεί ο μερικός έλεγχος και να προληφθούν αναζωπυρώσεις, έως ότου οι μετεωρολογικές συνθήκες βελτιωθούν και ο κίνδυνος υποχωρήσει.