Ταυτόχρονες επεμβάσεις της Πυροσβεστικής σε ναό της Γλυκής και σε εστιατόριο στην Πρέβεζα

Δύο ξεχωριστές εστίες φωτιάς κινητοποίησαν την Πυροσβεστική: στον ιστορικό ναό της Παναγίας Λαμποβίτισσας στη Γλυκή Θεσπρωτίας και σε εστιατόριο στο κέντρο της Πρέβεζας. Οι δυνάμεις επιχειρούν για πλήρη κατάσβεση και αποτίμηση ζημιών, ενώ τα αίτια θα διερευνηθούν.

Άμεση κινητοποίηση σε Γλυκή και Πρέβεζα

Δύο ξεχωριστά περιστατικά πυρκαγιάς προκάλεσαν την ταυτόχρονη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με συνέπεια την έγκαιρη άφιξη δυνάμεων και τον έλεγχο των εστιών. Το ένα συμβάν εντοπίστηκε στο εσωτερικό του ιστορικού ναού της Παναγίας Λαμποβίτισσας στη Γλυκή Θεσπρωτίας, ενώ το άλλο αφορούσε φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στο κέντρο της Πρέβεζας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και στις δύο περιπτώσεις, με στόχο την περιορισμένη εξάπλωση της φωτιάς και την προστασία ανθρώπων και περιουσιών. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την ολοκληρωτική κατάσβεση και την εκτίμηση των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τοποθεσίες: ιστορικός ναός στη Γλυκή Θεσπρωτίας • εστιατόριο στο κέντρο της Πρέβεζας

ιστορικός ναός στη Γλυκή Θεσπρωτίας • εστιατόριο στο κέντρο της Πρέβεζας Άμεση επέμβαση: Πυροσβεστικές δυνάμεις σε κάθε σημείο

Πυροσβεστικές δυνάμεις σε κάθε σημείο Επόμενα βήματα: πλήρης κατάσβεση, αποτίμηση ζημιών και διερεύνηση αιτίων

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η φωτιά σε ναό εγείρει ειδικές ανησυχίες λόγω της πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας του κτιρίου. Η διαφύλαξη μνημείων και εκκλησιαστικών χώρων αποτελεί προτεραιότητα για τις τοπικές κοινότητες, καθώς τυχόν υλικές ζημιές έχουν διαρκές αντίκτυπο στην πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές εκδηλώσεις λατρείας.

Στο αστικό περιβάλλον της Πρέβεζας, περιστατικά σε επιχειρήσεις εστίασης αγγίζουν άμεσα εργαζόμενους και πελάτες, με συνέπειες σε λειτουργία και οικονομία μικρών επιχειρήσεων. Η ταχεία επέμβαση της Πυροσβεστικής είναι κρίσιμη για την αποφυγή διασποράς και περαιτέρω ζημιών.

Τι αναμένουν οι κάτοικοι και οι αρχές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργήσουν ελέγχους για την πλήρη εκτίμηση των ζημιών και θα διερευνήσουν τα αίτια εκδήλωσης των περιστατικών. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαπιστώσεων, οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι καλούνται σε αυξημένη επαγρύπνηση και συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σημείο Φύση Κατάσταση Γλυκή (Παναγία Λαμποβίτισσα) Ιστορικός ναός Επέμβαση σε εξέλιξη • αποτίμηση ζημιών Κέντρο Πρέβεζας Εστιατόριο Επέμβαση σε εξέλιξη • αποτίμηση ζημιών

Για τους κατοίκους της περιοχής, προκύπτουν πρακτικά ζητήματα: ενδεχόμενοι περιορισμοί πρόσβασης σε σημεία γύρω από τις εστίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, καθώς και ανάγκη τήρησης των υποδείξεων των αρχών για ασφάλεια. Η διερεύνηση των αιτιών θα ρίξει φως στο αν επρόκειτο για ατύχημα ή άλλη αιτία που μπορεί να απαιτήσει πρόσθετα μέτρα πρόληψης.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης των τοπικών φορέων και η Πυροσβεστική θα ανακοινώσουν νεότερα μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εκτιμήσεις των ζημιών.