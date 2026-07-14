IMO: Δεν υπάρχει νομική βάση για υποχρεωτικό τέλος διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι τα διεθνή περάσματα που εξυπηρετούν τη ναυσιπλοΐα δεν μπορούν να υπόκεινται μονομερή οικονομικά βάρη. Η θέση του IMO αναδεικνύει γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους σε περίπτωση προσπάθειας επιβολής τέλους 20%.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) εξέδωσε επίσημη τοποθέτηση με την οποία διατυπώνει ότι το ισχύον διεθνές δίκαιο δεν παρέχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών τελών διέλευσης σε στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η αντίδραση του οργανισμού έρχεται μετά από δηλώσεις που υπέβαλαν την προοπτική επιβολής τέλους 20% στα φορτία που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ.

Τι δηλώνει ο IMO και γιατί έχει σημασία

Ο IMO υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη και ανεμπόδιστη διέλευση αποτελεί θεμελιώδη αρχή του καθεστώτος που διέπει διεθνή θαλάσσια περάσματα. Κατά την εκτίμησή του, η μονομερής επιβολή οικονομικών επιβαρύνσεων σε τέτοια περάσματα δεν στηρίζεται σε διεθνείς κανόνες και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη πρακτική υπό το ισχύον πλαίσιο.

«Το ισχύον διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικών τελών διέλευσης σε στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.»

Η θέση αυτή έχει ευρύτερες συνέπειες: τα Στενά του Ορμούζ εξυπηρετούν μεγάλο όγκο μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο διέλευσης ή στην τιμολόγηση των φορτίων μπορεί να προκαλέσει ακρότητες στην αγορά ενέργειας και να εντείνει γεωπολικές εντάσεις στην περιοχή.

Επιπτώσεις για τη ναυτιλία και την αγορά

Για την ελληνική ναυτιλία και τους εμπλεκόμενους κλάδους, η θέση του IMO σηματοδοτεί:

Ασφάλεια νομικού πλαισίου για τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω διεθνών στενών.

Μείωση του ρίσκου άμεσων μονομερών επιβαρύνσεων στα δρομολόγια που επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Ενίσχυση του επιχειρήματος για διεθνή συνεννόηση αντί μονομερών μέτρων σε περιόδους πολιτικής κρίσης.

Τα παραπάνω δεν αποκλείουν ωστόσο πολιτικές πρωτοβουλίες ή κυρώσεις που μπορεί να επηρεάσουν πρακτικά τη ναυσιπλοΐα, αλλά επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους μέτρα απαιτούν ευρύτερη διεθνή νομιμοποίηση και πιθανώς νομική επαναξιολόγηση.

Τι να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι

Συστήνονται συγκεκριμένα βήματα και πηγές ενημέρωσης για επιχειρήσεις και ναυτιλιακούς πράκτορες:

Παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων του IMO και του ΟΗΕ.

και του ΟΗΕ. Επικοινωνία με τις ναυτιλιακές ενώσεις και τις εταιρείες εμπορικών μεταφορών για εκτίμηση επιπτώσεων στα δρομολόγια και στο κόστος λειτουργίας.

Συντονισμός με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για οδηγίες και προετοιμασία σε ενδεχόμενα σενάρια ανόδου των τιμών ενέργειας ή διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Φορέας Θέση IMO Καμία νομική δυνατότητα για υποχρεωτικά τέλη διέλευσης στα διεθνή στενά ΗΠΑ (δηλώσεις) Προτάθηκαν μονομερή οικονομικά μέτρα (τέλος 20%) Παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας Ευαίσθητο σε αλλαγές στο καθεστώς διέλευσης

Η εξέλιξη της διαμάχης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αξίζει στενή παρακολούθηση από ελληνικής πλευράς, καθώς κάθε διαταραχή στο διεθνές εμπόριο πετρελαίου επηρεάζει άμεσα ναυτιλιακές υπηρεσίες και ενεργειακές τιμές, με αιχμή το κόστος μεταφοράς και τις προμήθειες σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Για άμεση ενημέρωση: παρακολουθείτε τις επίσημες εκθέσεις του IMO, τις δηλώσεις των υπουργείων Ναυτιλίας και Ενέργειας και τις ανακοινώσεις μεγάλων πλοιοκτητών και διαχειριστών στόλου.