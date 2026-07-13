ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν — κλιμάκωση με επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα

Η CENTCOM ανακοίνωσε ολοκλήρωση επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων στις 12 Ιουλίου, με στόχο περιορισμό των επιθέσεων κατά πλοίων και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Οι επιχειρήσεις περιλάμβαναν αεροπορικά πλήγματα, πλοία και μη επανδρωμένα μέσα.

Σύντομη καταγραφή των γεγονότων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιουλίου ολοκληρώθηκε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις στόχευσαν δεκάδες εγκαταστάσεις και συστήματα με στόχο να περιοριστεί η ικανότητα του Ιράν να επιχειρεί κατά εμπορικών πλοίων και της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τι επλήγη — μέσα και στόχοι

Η CENTCOM ανέφερε ότι για πρώτη φορά στην επιχείρηση στοχοθετήθηκαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας. Επιπλέον, μεταξύ των στόχων συμπεριλήφθηκαν παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, πυραυλικά συστήματα, πλατφόρμες εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μικρά ταχύπλοα σκάφη. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αμερικανικά μαχητικά, πολεμικά πλοία και επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια και θαλάσσια μέσα.

«απρόκλητη επιθετικότητα, παρενοχλήσεις και απειλές»

Η αμερικανική διοίκηση κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι συνεχίζει αυτή την «απρόκλητη επιθετικότητα», επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και ότι η θαλάσσια διέλευση πρέπει να παραμείνει ανοικτή για το διεθνές εμπόριο.

Άμεσες συνέπειες και σημεία προσοχής

Η επιχείρηση σηματοδοτεί νέα φάση κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με πιθανές επιπτώσεις σε παγκόσμιες τιμές ενέργειας, στην ασφάλεια εμπορικών δρομολογίων και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα στρατιωτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Η χρήση ποικίλων μέσων — αεροπορικών, ναυτικών και μη επανδρωμένων — δείχνει επέκταση της στρατιωτικής προσεγγίσεως και αυξημένο ρίσκο περιφερειακών αντιδράσεων.

Για ναυτιλία και επιχειρήσεις: αυξημένη εγρήγορση στα δρομολόγια προς/από τα Στενά του Ορμούζ.

αυξημένη εγρήγορση στα δρομολόγια προς/από τα Στενά του Ορμούζ. Για το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και πλοιοκτήτες: παρακολούθηση ανακοινώσεων της CENTCOM και διεθνών ναυτιλιακών αρχών.

παρακολούθηση ανακοινώσεων της CENTCOM και διεθνών ναυτιλιακών αρχών. Για το ευρύ κοινό: πιθανές διακυμάνσεις στα καύσιμα και επιπτώσεις σε διεθνή εμπόρια — παρακολούθηση επίσημων ανακοινώσεων.

Πίνακας — Στοιχεία επιχειρήσεων (όπως ανακοινώθηκαν)

Ημερομηνία Κύριοι στόχοι Μέσα 12 Ιουλίου Συστήματα αεράμυνας, ραντάρ, πυραυλικά συστήματα, πλατφόρμες UAV, ταχύπλοα Μαχητικά, πολεμικά πλοία, επιθετικά UAV/USVs

Η επιβεβαίωση ανεξάρτητων πηγών και η αξιολόγηση των ζημιών από τρίτες πλευρές αναμένονται. Υπήρξαν αναφορές ανάλογων δηλώσεων και από πλευρές του Ιράν, που κάνουν λόγο για αντίποινα σε εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός του Ιράν, σύμφωνα με δευτερογενείς αναφορές μέσων.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή. Συνίσταται σε φορείς ενδιαφέροντος — λιμενικές αρχές, ναυτιλιακές εταιρείες, και διπλωματικές αντιπροσωπείες — να διατηρήσουν ανοικτά κανάλια επικοινωνίας και να ακολουθούν τα διεθνή κανάλια ενημέρωσης για τυχόν νεότερες ενέργειες ή περιορισμούς στην ναυσιπλοΐα.