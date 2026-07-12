ΗΠΑ σε Βηρυτό για τον συντονισμό της ισραηλινής αποχώρησης από τον νότιο Λίβανο

Αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία συζητά με τον λιβανικό στρατό την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου της 26ης Ιουνίου για σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και ανάπτυξη των λιβανικών δυνάμεων σε δύο «πιλοτικές» ζώνες.

Στόχος η εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου μετά τις μάχες του Ιουνίου

Αμερικανική στρατιωτική αποστολή βρέθηκε στη Βηρυτό για συναντήσεις με τη διοίκηση του λιβανικού στρατού, με αντικείμενο τη μεθοδική εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που επετεύχθη στις 26 Ιουνίου. Βασικός άξονας των επαφών είναι ο καθορισμός των πρακτικών βημάτων για την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από συγκεκριμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου και η σταδιακή ανάληψη ευθύνης από τον λιβανικό στρατό σε περιορισμένες ζώνες.

«πιλοτικές ζώνες»

Σύμφωνα με λιβανικό στρατιωτικό αξιωματούχο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στον μηχανισμό εφαρμογής της πρώτης από αυτές τις «πιλοτικές ζώνες», η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στις επόμενες ημέρες. Η αμερικανική πλευρά θα παρέχει συντονισμό μέσω της CENTCOM, της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση και να μειωθεί η ένταση στην περιοχή.

Παρά την ύπαρξη εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ από τον Ιούνιο, υπήρξαν και σήμερα ισραηλινά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, με αποτέλεσμα τραυματισμούς πολιτών. Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ANI ανέφερε ότι στο παραλιακό χωριό αλ-Μανσούρι τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναπτυχθεί και θα αναλάβει πλήρη έλεγχο σε δύο μικρής κλίμακας ζώνες. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ έχει εκφράσει δημόσια αντίθεση στο πλαίσιο της συμφωνίας και το κείμενο δεν περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Πιθανά αποτελέσματα και επιπτώσεις

Η μετατροπή της γενικής συμφωνίας σε στοχευμένα, εφαρμόσιμα βήματα στο πεδίο είναι κρίσιμη. Αν εφαρμοστούν όπως σχεδιάζεται, οι «πιλοτικές ζώνες» θα λειτουργήσουν ως δοκιμαστικές περιοχές όπου ο λιβανικός στρατός θα επιχειρήσει να αναλάβει τον έλεγχο, μειώνοντας προοπτικά την ανάγκη άμεσης απευθείας εμπλοκής ξένων δυνάμεων.

Αντίθετα, η άρνηση της Χεζμπολάχ να αποδεχθεί τη συμφωνία και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν την όποια πρόοδο, κρατώντας ζωντανό τον κίνδυνο νέων συγκρούσεων. Ο αμερικανικός συντονισμός παρουσιάζει διπλό στόχο: να εξασφαλίσει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων σε συγκεκριμένες περιοχές και να ενισχύσει ταυτόχρονα τον ρόλο του επίσημου λιβανικού στρατού στην τήρηση της τάξης.

Ημερομηνία συμφωνίας: 26 Ιουνίου

26 Ιουνίου Αρμόδιος συντονιστής: CENTCOM (στρατιωτική διοίκηση ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή)

CENTCOM (στρατιωτική διοίκηση ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή) Άμεσα περιστατικά: ισραηλινά πλήγματα σήμερα, 7 τραυματίες στο αλ-Μανσούρι

Για την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η εξέλιξη αυτή παραμένει κρίσιμη: η όποια μεταβολή στην ισορροπία δυνάμεων στον νότιο Λίβανο μπορεί να έχει συνέπειες στην ασφάλεια των θαλάσσιων και χερσαίων δρόμων, στη διπλωματική κινητικότητα και στην διαχείριση προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Η επόμενη φάση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον οι συμμετέχουσες πλευρές θα καταλήξουν σε σαφές σχέδιο εφαρμογής και από την ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να στηρίξει την υλοποίησή του χωρίς να προκαλέσει νέα κλιμάκωση.