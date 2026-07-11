iPhone Fold: οι διαρροές δείχνουν μικρότερη μπαταρία αλλά έξυπνο σχεδιασμό διπλής μπαταρίας

Νέες διαρροές αναφέρουν συνολική χωρητικότητα περίπου 4.883 mAh για το iPhone Fold, χαμηλότερη από τις αρχικές φήμες για 5.000 mAh, αλλά με διπλή διάταξη μπαταριών και τεχνολογία στοιβασίας που υπόσχεται αυτονομία όλη την ημέρα.

Μικρή αλλαγή στην αριθμητική — μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον σχεδιασμό

Ο κύκλος φημών γύρω από το επερχόμενο iPhone Fold συνεχίζει να τροφοδοτεί συζητήσεις. Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συσκευή θα φέρει δύο κυψέλες με συνολική χωρητικότητα περίπου 4.883 mAh, κάτω από την προηγούμενη εκτίμηση των 5.000 mAh. Παρότι η διαφορά φαίνεται μικρή σε απόλυτους αριθμούς, έχει σημασία για την αντίληψη της αυτονομίας και του βάρους σε ένα λεπτό πτυσσόμενο τηλέφωνο.

Η καινοτομία εδώ δεν είναι αποκλειστικά στη μπαταρία ως μόνη τιμή mAh, αλλά στον τρόπο που αυτή εντάσσεται στο σώμα της συσκευής: διπλή διάταξη με δύο ξεχωριστές μπαταρίες τοποθετημένες σε αντίθετα μισά του πλαισίου — η μία στα 1.921 mAh και η άλλη στα 2.962 mAh. Αυτός ο σχεδιασμός στοχεύει στην εξοικονόμηση χώρου και στη βελτιστοποίηση της ισορροπίας βάρους και απόδοσης.

Τι σημαίνουν τα νούμερα για τον χρήστη

Σύμφωνα με τις αναφορές, η συνολική χωρητικότητα είναι περίπου 14% υψηλότερη σε σχέση με το iPhone 18 Pro, στοιχείο που αφήνει υπόσχεση για λειτουργία «όλη την ημέρα». Ωστόσο, η πραγματική αυτονομία εξαρτάται πάντα από τη συνδυασμένη κατανάλωση της οθόνης, του επεξεργαστή και του λογισμικού διαχείρισης ισχύος.

Πλεονεκτήματα: καλύτερη κατανομή χώρου, πιθανή μείωση πάχους, βελτιωμένη ψύξη.

καλύτερη κατανομή χώρου, πιθανή μείωση πάχους, βελτιωμένη ψύξη. Αντίβαρα: μικρότερη συνολική χωρητικότητα σε σχέση με κάποιες φήμες και τεχνικές προκλήσεις συγχρονισμού δύο κυψελών.

μικρότερη συνολική χωρητικότητα σε σχέση με κάποιες φήμες και τεχνικές προκλήσεις συγχρονισμού δύο κυψελών. Σημείο κλειδί: η τεχνολογία “3D stacked” που αναφέρεται ως μέρος της κατασκευής μπορεί να συμβάλει σε πυκνότερη ενσωμάτωση στοιχείων.

Τα στοιχεία τοποθετούν την Apple σε πορεία ανταγωνισμού με άλλους κατασκευαστές πτυσσόμενων συσκευών, όπου η μπαταρία αποτελεί βασικό παράγοντα αγοράς. Η χρήση δύο μπαταριών σε αντίθετες πλευρές είναι μια πρακτική που στοχεύει στο να διατηρήσει τη συσκευή λεπτή, χωρίς να θυσιάζει την εμπειρία χρήσης.

Στοιχείο Δυναμικό Συνολική χωρητικότητα (διαρροή) 4.883 mAh Μπαταρία Α 1.921 mAh Μπαταρία Β 2.962 mAh

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα

Η διαφορά ανάμεσα σε 4.883 mAh και τις φήμες για 5.000 mAh είναι μικρή, αλλά η σημασία της έγκειται σε όσα δείχνει για τη φιλοσοφία σχεδιασμού της Apple: προτεραιότητα στη λεπτότητα και στον μηχανικό σχεδιασμό με διπλές κυψέλες, αξιοποιώντας νέες τεχνικές στοιβασίας. Οι τελικές επιδόσεις θα γίνουν ορατές όταν η εταιρεία ανακοινώσει επίσημα προδιαγραφές και μετρήσεις αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Για την αγορά στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, θα παρακολουθήσουμε πώς θα αποδώσει αυτός ο συνδυασμός χωρητικότητας και μηχανικής λύσης στην καθημερινή χρήση — και αν τελικά η «διπλή» προσέγγιση θα γίνει πρότυπο στα πτυσσόμενα smartphones ή ένα ακόμα πειραματικό βήμα.