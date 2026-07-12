Ηράκλειο: ΙΧ εκτός ελέγχου έπεσε σε σταθμευμένα και ανατράπηκε στον δρόμο Χερσόνησο–Ηράκλειο

Σοβαρό τροχαίο το πρωί της Κυριακής στη στροφή του Belvedere με όχημα που ανατράπηκε και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι, διερχόμενοι και το ΕΚΑΒ· οι τρεις επιβαίνοντες δεν εμπνέουν ανησυχία, ενώ οι συνθήκες διερευνώνται.

Τροχαίο κοντά στον κόμβο Belvedere — άμεση κινητοποίηση των αρχών

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο, στο ύψος της στροφής του Belvedere, όταν όχημα έχασε τον έλεγχο, κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ανατράπηκε στη μέση του δρόμου. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή, με διερχόμενους οδηγούς και πολίτες να σπεύδουν να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το όχημα κινούταν στον παράδρομο όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκτός ελέγχου, προσέκρουσε σε σειρά σταθμευμένων Ι.Χ. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης οδήγησε στην ανατροπή του οχήματος, που ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου.

Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

επιβάτες μεταφέρθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τουλάχιστον τρία σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές.

σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας των επιβατών

«δεν ενέπνεε ανησυχία»

κατά την παρέλασή τους από το ΕΚΑΒ. Η εικόνα στο σημείο έδειχνε εκτεταμένες καταστροφές στα οχήματα, με μεταλλικά μέρη παραμορφωμένα και οδικό χώρο περιορισμένο έως προσωρινά αδύνατον να διεχθεί κανονικά η κυκλοφορία.

Υπάρχουν ανταποκρίσεις στα μέσα που αναφέρουν ότι ο οδηγός ενδέχεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο οι αξιωματούχοι που κινητοποιήθηκαν στο συμβάν επισημαίνουν ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα εξακολουθούν να διερευνώνται. Δεν έχει εκδοθεί έως τώρα επίσημη ανακοίνωση με λεπτομέρειες για τα αίτια ή για τυχόν βεβαίωση αλκοτέστ.

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Δρόμος Χερσόνησος – Ηράκλειο, στροφή Belvedere Επιβάτες οχήματος 3 (μεταφέρθηκαν από ΕΚΑΒ) Σταθμευμένα οχήματα με ζημιές Τουλάχιστον 3 Άμεση παρέμβαση Κινητοποίηση αρμόδιων υπηρεσιών και ασθενοφόρου

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής οι συνέπειες ήταν άμεσες: περιορισμένη κυκλοφορία στο σημείο και αυξημένη προσοχή τις ώρες αιχμής μέχρι την απομάκρυνση των συντριμμιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο δρόμος από και προς τη Χερσόνησο αποτελεί κομβική αρτηρία για την τοπική κινητικότητα, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο που υπάρχει εντονότερη κίνηση από τουρίστες και επισκέπτες.

Οι αρχές καλούνται να διευκρινίσουν τα αίτια του συμβάντος και, αν επιβεβαιωθεί εμπλοκή μέθης ή παραβίαση κανόνων οδήγησης, να ανακοινώσουν τα επόμενα βήματα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή του Belvedere να σημειώνουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν.