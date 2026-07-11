Ηράκλειο: Στο επίκεντρο η μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας — εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή»

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε στην πανελλαδική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, με την παρουσία του Υπουργού και τονίζοντας τη λειτουργία τοπικών δομών υποστήριξης.

Τοπική κινητοποίηση και θεσμική στήριξη

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή», στο πλαίσιο πανελλαδικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα παρουσία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τοποθέτησε την πόλη στο επίκεντρο μιας κοινής προσπάθειας 13 δήμων για την ανάδειξη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Δήμος Ηρακλείου, δια του δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, επανέλαβε τη δέσμευσή του στην υποστήριξη των θυμάτων και στη λειτουργία δομών υποδοχής. Στο πλαίσιο της παρέμβασης επισημάνθηκε η ανάγκη συλλογικής ευθύνης και η σημασία των θεσμικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Τι ειπώθηκε και ποιες δομές λειτουργούν

Καθώς η ευαισθητοποίηση για την ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται, ο δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος Ηρακλείου «παραμένει στην πρώτη γραμμή» της προσπάθειας. Επισημάνθηκε η λειτουργία ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, τον οποίο ο δήμος διατηρεί χωρίς δημοσιοποίησή του, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η διακριτικότητα για τα άτομα σε ανάγκη.

«Ο Δήμος Ηρακλείου εδώ και χρόνια ασχολείται και ασχολείται όπως πρέπει»

Στην ομιλία του ο δήμαρχος ανέφερε επίσης την ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής αντίληψης απέναντι στη βία και την ανάγκη χρήσης θεσμικών μέσων, της δικαιοσύνης και της αστυνομίας για την αντιμετώπισή της.

Σημεία προτεραιότητας για το Ηράκλειο

Ενίσχυση υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων (ξενώνας, συμβουλευτική).

Συντονισμός δήμου, αστυνομίας και δικαστικών αρχών για την έγκαιρη παρέμβαση.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική που επιδιώκει να καταστήσει την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας, με έμφαση στα δικαιώματα των θυμάτων και στην πρόληψη. Η παρουσία κεντρικών κυβερνητικών στελεχών υπογράμμισε τη βαρύτητα του θέματος και την επιδίωξη συντονισμένων παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Στοιχείο Περιγραφή Πρωτοβουλία «Μαζί σπάμε τη σιωπή» Πόλεις συμμετοχής 13 Τοπικοί φορείς Δήμος Ηρακλείου, ΕΛ.ΑΣ., Υπουργείο

Για τους κατοίκους του Ηρακλείου η εκδήλωση σηματοδοτεί ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών και συνέχιση πολιτικών προστασίας. Η διατήρηση και η λειτουργία του ξενώνα, σε συνδυασμό με τον συντονισμό της τοπικής διοίκησης και των αρμόδιων αρχών, αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση σε άμεση βοήθεια για τα θύματα.

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς καλούνται να διατηρήσουν την εγρήγορση και να ενισχύσουν την πρόληψη, ώστε η αντιμετώπιση της βίας να είναι συνεχής και αποτελεσματική, όχι περιστασιακή.