Ξεκινούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Θέρισο — προσωρινές ρυθμίσεις σε πολλούς δρόμους

Από την Τρίτη 14 Ιουλίου ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά σε φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση σε σειρά δρόμων της Θέρισου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 20 ημέρες και οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις σημάνσεις.

Έργα οδοποιίας στη Θερίσο — τι θα αλλάξει στην καθημερινή κυκλοφορία

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρέμβασης για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την έναρξη εργασιών φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της Θερίσου. Οι εργασίες προγραμματίζονται να ξεκινήσουν την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και η διάρκεια τους εκτιμάται σε περίπου 20 ημέρες, σύμφωνα με το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου.

Ο ανάδοχος θα εργαστεί σε σειρά οδών με στόχο την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο Δήμος επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις είναι μόνιμες, ενώ η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή και θα εξυπηρετεί τη βελτίωση της ποιότητας των δρόμων.

Έναρξη: 14/07/2026

Διάρκεια: περίπου 20 ημέρες

Σκοπός: αποκατάσταση φθορών, βελτίωση οδικής ασφάλειας

Οδηγία: ακολουθείτε τις σημάνσεις και τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ποιους δρόμους θα επηρεάσει το έργο

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι οδοί όπου θα γίνουν οι εργασίες και τα αντίστοιχα τμήματα που θα ασφαλτοστρωθούν, όπως τα δημοσιοποίησε το Τμήμα Οδοποιίας:

Οδός Τμήμα Ευαγγελιστρίας από τη συμβολή με τη Λεωφ. 62 Μαρτύρων έως τη συμβολή με οδό Θερίσσου Ραύκου από τη συμβολή με τη Λεωφ. 62 Μαρτύρων έως τη συμβολή με οδό Θερίσσου Ανωγείων από τη συμβολή με τη Λεωφ. Μίνωος έως τη συμβολή με οδό Θερίσσου Μιχαήλ Αρχαγγέλου από τη συμβολή με τη Λεωφ. Μίνωος έως τη συμβολή με οδό Θερίσσου Πριανσού από τη συμβολή με οδό Μιχαήλ Αρχαγγέλου έως τη συμβολή με οδό Δραμουντάνη Λισσού από τη συμβολή με οδό Διονυσίου Φραγκιαδάκη έως τη συμβολή με τη Λεωφ. Μίνωος Δραμουντάνη από τη συμβολή με οδό Διονυσίου Φραγκιαδάκη έως τη συμβολή με τη Λεωφ. Μίνωος Ματάλων από τη συμβολή με οδό Διονυσίου Φραγκιαδάκη έως τη συμβολή με τη Λεωφ. Μίνωος (στο διανοιγμένο τμήμα) Περγάμου από τη συμβολή με οδό Διονυσίου Φραγκιαδάκη έως τη συμβολή με οδό Θερίσσου Ιφιγενείας από τη συμβολή με οδό Λεβήνου έως τη συμβολή με οδό Θερίσσου

Κατά τις εργασίες θα υπάρχουν πιθανές διακοπές ή αλλαγές στην κυκλοφορία, καθώς και προσωρινές απαγορεύσεις στάθμευσης στα σημεία που θα απαιτηθεί. Ο Δήμος καλεί τους διερχόμενους να σεβαστούν τις σημάνσεις και τις οδηγίες του προσωπικού που θα εργάζεται στον χώρο.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου σε έναν πολυσύχναστο αστικό ιστό. Για τους κατοίκους της Θερίσου και τις επιχειρήσεις της περιοχής αυτό μεταφράζεται σε:

Πιθανή προσωρινή δυσκολία πρόσβασης σε ακίνητα και καταστήματα τις ώρες εργασιών.

Απαραίτητη τήρηση προσωρινών κυκλοφοριακών οδηγιών και σήμανσης.

Μείωση της φθοράς και του κινδύνου ατυχημάτων μετά την ολοκλήρωση των έργων.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί εκ των προτέρων για την κατανόηση και τονίζει ότι οι βελτιώσεις ωφελούν μακροπρόθεσμα την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των πολιτών.