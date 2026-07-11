Καλαμάτα: αναδιάρθρωση στο οργανόγραμμα ενόψει της επιστροφής στη Super League

Η ΠΑΕ προχώρησε σε ανακατανομή ρόλων με στόχο την ενίσχυση της αγωνιστικής οργάνωσης και της καθημερινής λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς η ομάδα επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 25 χρόνια.

Νέα δομή στη διοίκηση της ΠΑΕ Καλαμάτα

Η επιστροφή της Καλαμάτας στην Super League συνοδεύεται από αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος και την προετοιμασία για τις απαιτήσεις της νέας σεζόν. Η διοίκηση ανακοίνωσε την αναβάθμιση και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων ώστε να υπάρξει πιο σαφής κατανομή ευθυνών για τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την καθημερινή υποστήριξη της ομάδας.

Κεντρική κίνηση στην ανακοίνωση είναι η ανάθεση του ρόλου του Sporting Director στον Ντάνιελ Μπατίστα, ο οποίος μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Team Manager στην ομάδα. Στο νέο του πόστο θα έχει την ευθύνη για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τη μεταγραφική στρατηγική και τη διαμόρφωση της συνολικής ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ομάδας.

Αναβάθμιση: Ντάνιελ Μπατίστα — Sporting Director

Νέα τοποθέτηση: Ηλίας Μουρουσιάς — Team Manager

Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε την επιστροφή του Ηλία Μουρουσιά, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Team Manager. Ο νέος ρόλος του θα εστιάζει στην καθημερινή οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, στη στενή συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας ενόψει της παρουσίας της στην υψηλότερη εθνική κατηγορία.

«Κάθε νέα εποχή χτίζεται πάνω στην εμπειρία, την αφοσίωση και το κοινό όραμα», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ για την αναδιάρθρωση.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις καταδεικνύουν την πρόθεση της διοίκησης να οργανώσει πιο ορθολογικά τα καθήκοντα μέσα στο κλαμπ, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Η επιστροφή στη Super League μετά από 25 χρόνια αυξάνει την ανάγκη για επαγγελματική και σταθερή λειτουργία σε όλα τα επίπεδα, από τη μεταγραφική πολιτική έως τη διαχείριση της καθημερινότητας της ομάδας.

Θέση Πρόσωπο Κύριες αρμοδιότητες Sporting Director Ντάνιελ Μπατίστα Αγωνιστικός σχεδιασμός, μεταγραφές, ποδοσφαιρική φιλοσοφία Team Manager Ηλίας Μουρουσιάς Καθημερινή λειτουργία, οργάνωση ομάδας, συνεργασία με τεχνικό επιτελείο

Για τους κατοίκους της Καλαμάτας και τους φιλάθλους της «Μαύρης Θύελλας», οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν προσπάθεια επαγγελματισμού και σταθερότητας. Η επιτυχής εφαρμογή των νέων ρόλων θα κριθεί στην πράξη, με δεδομένο ότι η επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία απαιτεί γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις σε επίπεδο ρόστερ, προετοιμασίας και διοίκησης.

Η ΠΑΕ δημοσίευσε την ανακοίνωση και στο Instagram, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστράτευσης των εμπλεκομένων για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Οι κάτοικοι της Μεσσηνίας αναμένουν πλέον να δουν πώς αυτές οι διοικητικές κινήσεις θα μεταφραστούν σε αγωνιστική ανταγωνιστικότητα και σταθερότητα μέσα στο γήπεδο, καθώς η πόλη προετοιμάζεται να ζήσει και πάλι το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας.