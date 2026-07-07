Καλαμάτα: Διεθνείς προβολές βιντεοτέχνης και μεγάλο αφιέρωμα από το Video Art Μηδέν

Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, η Καλαμάτα φιλοξενεί πρόγραμμα διεθνών προβολών και ειδικό αφιέρωμα στην ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης, με εκδηλώσεις σε τρία σημεία της πόλης.

Ένα τριήμερο βιντεοτέχνης στην καρδιά της Καλαμάτας

Η Καλαμάτα υποδέχεται από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου 2026 ένα πυκνό πρόγραμμα προβολών σύγχρονης βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Video Art Μηδέν, που ξεκίνησε το 2005 από την πόλη και φέτος συμπληρώνει 22 χρόνια διαρκούς διεθνούς παρουσίας, επανέρχεται με δύο άξονες: νέες τάσεις από όλο τον κόσμο και ένα διευρυμένο ειδικό αφιέρωμα στην ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης.

Η φετινή διοργάνωση κατανέμεται σε πρωινές και βραδινές ζώνες, με δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, στο Bandapart Studio και σε υπαίθριο χώρο του Re:Think – Αγρόκτημα Φοίφα. Η συνδιοργάνωση του αφιερώματος ανήκει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, διασυνδέοντας το παρόν της ψηφιακής εικόνας με το τοπικό πολιτιστικό απόθεμα.

Αφιέρωμα στην εγχώρια ιστορία της βιντεοτέχνης

Στον πυρήνα του πρωινού προγράμματος βρίσκεται το ειδικό αφιέρωμα στην ελληνική βιντεοτέχνη των δεκαετιών ’80 και αρχών ’90, το οποίο παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (Αγίου Ιωάννου 3, Ιστορικό Κέντρο). Οι προβολές πραγματοποιούνται Παρασκευή–Κυριακή, 11:00–16:30. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου περιλαμβάνεται εισαγωγική ομιλία για την εξέλιξη του μέσου από την επιμελήτρια του αφιερώματος, Γιούλα Παπαδοπούλου, και συζήτηση με προσκεκλημένους καλλιτέχνες.

«Replay-Pause-Rewind: Ελληνική βιντεοτέχνη στη δεκαετία του ’80 και αρχές ’90»

Η αναδρομή αυτή προσφέρει πολύτιμο πλαίσιο για τους νεότερους θεατές, ενώ για την τοπική κοινότητα λειτουργεί ως αφορμή επανασύνδεσης με πρωτοπόρα εγχειρήματα που σημάδεψαν την είσοδο της ψηφιακής εικόνας στις εικαστικές πρακτικές της χώρας.

Βραδινές προβολές σε στούντιο και υπαίθριο χώρο

Το διεθνές πρόγραμμα προβάλλεται τις βραδινές ώρες με δύο διαφορετικές εμπειρίες θέασης: ένα μαραθώνιο προβολών σε κλειστό χώρο και μια ανοιχτή υπαίθρια βραδιά. Η διαφοροποίηση των χώρων επιτρέπει στο κοινό να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικές συνθήκες παρακολούθησης, ενώ διασπείρει την πολιτιστική κίνηση σε κομβικά σημεία της πόλης.

Ημερομηνία Ώρα Χώρος Εκδήλωση Παρασκευή 10/7 19:00–00:15 Bandapart Studio (Αναγνωσταρά 20) Video Art Marathon – Διεθνές πρόγραμμα Σάββατο 11/7 21:30 Re:Think – Αγρόκτημα Φοίφα (Ηρώων Πολυτεχνείου, Νέα Είσοδος) Open Air Video Art Screenings – Διεθνές πρόγραμμα Παρασκευή–Κυριακή 10–12/7 11:00–16:30 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας Αφιέρωμα στην ελληνική βιντεοτέχνη ’80–’90

Τι σημαίνει για την πόλη και τους κατοίκους

Η διοργάνωση, με σημείο εκκίνησης την Καλαμάτα από το 2005, έχει εξελιχθεί σε κόμβο συνάντησης δημιουργών από όλο τον κόσμο. Η επιστροφή της με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενισχύει την πολιτιστική κίνηση στην πόλη, φέρνει επισκέπτες στο Ιστορικό Κέντρο και σε γειτονιές γύρω από τους χώρους προβολών, και προσφέρει στους κατοίκους πρόσβαση σε έργα που σπάνια προβάλλονται εκτός μεγάλων μητροπόλεων.

Δημόσιοι χώροι και ιδιωτικά στούντιο ενεργοποιούνται με σύγχρονο περιεχόμενο.

Οι ώρες προβολών (πρωί και βράδυ) διευκολύνουν διαφορετικά κοινά να παρακολουθήσουν.

Το ιστορικό αφιέρωμα λειτουργεί εκπαιδευτικά για φοιτητές, εκπαιδευτικούς και νέους δημιουργούς.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Οι κάτοικοι που σχεδιάζουν επίσκεψη στις πρωινές προβολές θα πρέπει να υπολογίσουν τη μετακίνησή τους προς το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, όπου αναμένονται αυξημένες ροές, ειδικά την Παρασκευή λόγω της εισαγωγικής ομιλίας και της συζήτησης. Για τις βραδινές προβολές, το Bandapart Studio στο κέντρο και το Αγρόκτημα Φοίφα στη Νέα Είσοδο προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες: κλειστός χώρος με συνεχόμενες προβολές την Παρασκευή και υπαίθριο σινεμά την Σάββατο. Το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως έχει ανακοινωθεί από τους διοργανωτές, είναι διαθέσιμο από τους επίσημους διαύλους του φεστιβάλ.

Με σταθερό προσανατολισμό στη διεθνή σκηνή αλλά και ισχυρή μνήμη της ελληνικής πρωτοπορίας, το Video Art Μηδέν προσφέρει στην Καλαμάτα ένα τριήμερο με σαφή καλλιτεχνική πυκνότητα. Οι κάτοικοι έχουν μπροστά τους μια σπάνια ευκαιρία να δουν συγκεντρωμένα έργα από διαφορετικές σχολές και γενιές, σε χώρους που αναδεικνύουν την πόλη ως ζωντανό πολιτιστικό πεδίο.