Καλαμάτα: Εξάρθρωση οργανωμένης φυτείας με 4.670 δενδρύλλια κάνναβης

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας προχώρησε σε μεγάλη επιχείρηση στο όρος Καλλίδρομο, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εκτεταμένη φυτεία με <strong>4.670</strong> δενδρύλλια και πλούσιο εξοπλισμό καλλιέργειας. Τρεις συλληφθέντες και πλήθος ευρημάτων μεταφράζουν την επιχείρηση σε σημαντικό πλήγμα για το οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης.

Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας στο όρος Καλλίδρομο

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Καλαμάτας εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διατηρούσε εκτεταμένη φυτεία κάνναβης σε δύσβατη δασική περιοχή του όρους Καλλίδρομου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10 Ιουλίου 2026 με τη συμμετοχή των ΕΚΑΜ και ενισχυτικών δυνάμεων από τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Στον χώρο εντοπίστηκε φυτεία σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων, όπου καλλιεργούνταν 4.670 δενδρύλλια ύψους έως 1,8 μέτρα. Όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 412 γραμμαρίων, εξοπλισμός καλλιέργειας και διαβίωσης, όπως αυτοσχέδια αποξηραντήρια, υδατοδεξαμένη και φωτοβολταϊκό πάνελ.

Κατά την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθησαν τρία άτομα που βρέθηκαν εντός της φυτείας: ένας ελληνικής υπηκοότητας άνδρας, ηλικίας 50 ετών, και δύο αλλοδαποί ηλικίας 33 και 38 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και, κατά περίπτωση, της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

«Τα παράνομα κέρδη από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι θα έφταναν τα 9 εκατομμύρια ευρώ.»

Στον χώρο της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης: ένα πιστόλι ZASTAVA, δύο γεμιστήρες, 22 φυσίγγια, 440 ευρώ, 7 κινητά τηλέφωνα, εργαλεία, αυτοσχέδιες σκηνές και πλήρης αρδευτικός εξοπλισμός. Η επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο τρόπο καλλιέργειας και υποδομές που υποδεικνύουν σχεδιασμένη, συστηματική δράση για τη συγκομιδή και διακίνηση.

Τομέας επιχείρησης: όρος Καλλίδρομος, δασική περιοχή

όρος Καλλίδρομος, δασική περιοχή Συνελήφθησαν: 3 άτομα (50, 33, 38 ετών)

3 άτομα (50, 33, 38 ετών) Κατασχέσεις: 4.670 δενδρύλλια, 412 γρ. κάνναβης, όπλα, εξοπλισμός

Η εξάρθρωση αποτελεί σημαντικό πλήγμα στη δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος που τροφοδοτεί αγορές με παράνομα ναρκωτικά. Η συμμετοχή εξειδικευμένων δυνάμεων, καθώς και η χρήση επιστημονικών μεθόδων και συνδυαστικών ερευνητικών στοιχείων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, κατέστησαν δυνατή την ανεύρεση και κατάσχεση του μεγάλου αριθμού φυτών και του συνοδευτικού εξοπλισμού.

Για τους κατοίκους της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας η επιχείρηση επιβεβαιώνει την ενεργό παρουσία των αστυνομικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση μεγάλων κυκλωμάτων. Οι έλεγχοι και οι συνεργασίες μεταξύ υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο δείχνουν ότι τέτοιου μεγέθους υποδομές δεν περνούν απαρατήρητες, ενώ οι συλλήψεις αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση τυχόν διασυνδέσεων και διακίνησης.