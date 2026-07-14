Καλάβρυτα: Νέες υδατοδεξαμενές 40.000 lt ενισχύουν την αντιπυρική θωράκιση

Ο Δήμος Καλαβρύτων ολοκλήρωσε την εγκατάσταση μεγάλων ανοικτών δεξαμενών νερού σε στρατηγικά σημεία του ορεινού δικτύου, με στόχο τον ανεφοδιασμό εναέριων μέσων και πυροσβεστικών οχημάτων.

Ενίσχυση της πυροπροστασίας στο ορεινό δίκτυο

Ο Δήμος Καλαβρύτων ολοκλήρωσε την εγκατάσταση υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης νερού ανοικτού τύπου, κάθε μία χωρητικότητας 40.000 λίτρων, σε θέσεις που υπέδειξε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι δεξαμενές προορίζονται για τον γρήγορο ανεφοδιασμό εναέριων μέσων πυρόσβεσης (ελικόπτερα) και για την τροφοδοσία πυροσβεστικών οχημάτων κατά την αντιμετώπιση δασικών συμβάντων.

Στόχος της κίνησης είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και η μείωση του χρόνου απόκρισης στις πυρκαγιές, ιδίως σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι περιορισμένη.

«Κομβικής σημασίας είναι η δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας»

Πρακτικές λεπτομέρειες και τοπικές παρεμβάσεις

Οι δεξαμενές έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρησιακά επιλεγμένα σημεία και είναι ενταγμένες στο ευρύτερο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Παράλληλα, αναπτύχθηκε δίκτυο σωληνώσεων για την άντληση και διανομή νερού σε επίκαιρες θέσεις του δάσους. Ο Δήμος δηλώνει ότι συντηρεί συστηματικά τις υποδομές και ελέγχει τη στάθμη όλων των δεξαμενών ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Χωρητικότητα κάθε δεξαμενής: 40.000 lt

Τύπος: ανοικτές υπέργειες δεξαμενές προσιτές σε εναέρια μέσα

Σκοπός: ανεφοδιασμός ελικοπτέρων και πυροσβεστικών οχημάτων

Σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ολοκληρώθηκε ήδη η εγκατάσταση: στην Τοπική Κοινότητα Λιβαρτζίου τοποθετήθηκαν τρεις νέες δεξαμενές, ενώ στη θέση του Αγίου Νικολάου Κλειτορίας ολοκληρώθηκε αντίστοιχη παρέμβαση. Στην πρώτη περίπτωση, για την εγκατάσταση παραχωρήθηκε από τον Εξωραϊστικό–Πολιτιστικό Σύλλογο ιδιωτικό χωράφι δύο στρεμμάτων για διάστημα 30 ετών, ιδιοκτησίας της κ. Ελένης Μπελέση.

Συντονισμός με φορείς και επιχειρησιακή χρήση

Τα σημεία υδροληψίας και οι διαθέσιμες υποδομές είναι γνωστά και προσβάσιμα σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς (Πυροσβεστική, Δασική Υπηρεσία και Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας), στοιχείο που εξασφαλίζει την άμεση αξιοποίηση των δεξαμενών σε περίπτωση ανάγκης. Ο Δήμος αναφέρει επίσης ότι οι περισσότερες κατασκευές τοποθετήθηκαν με τρόπο που να μην αλλοιώνει τον χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος.

Τοποθεσία Αριθμός δεξαμενών Χωρητικότητα (lt) Τοπική Κοινότητα Λιβαρτζίου 3 40.000 ανά δεξαμενή Άγιος Νικόλαος Κλειτορίας 1 40.000

Σε περιπτώσεις πτώσης των επιπέδων νερού, ο Δήμος προβλέπει άμεσα μέτρα αναπλήρωσης, αξιοποιώντας ίδια μέσα και -όταν απαιτείται- τη συνδρομή συνεργαζόμενων φορέων. Η διατήρηση της στάθμης και ο τακτικός έλεγχος περιλαμβάνονται στις τρέχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Η προσθήκη των δεξαμενών εντάσσεται σε μια συνολική προσέγγιση πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών, που περιλαμβάνει τόσο υλικοτεχνικές υποδομές όσο και συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς. Για τους κατοίκους της περιοχής, η πρωτοβουλία σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για οικισμούς και δασικές εκτάσεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών.

Η συνέχιση της συντήρησης και η αξιολόγηση της λειτουργίας των δεξαμενών το επόμενο διάστημα θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στη μείωση της πυρκαγιάς και στην προστασία της τοπικής κοινωνίας.