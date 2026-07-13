Κάλεσμα αγροτών για κινητοποίηση στην Π.Ε. Αργολίδας για την επάρκεια νερού

Ο Αγροτικός Σύλλογος Άργους-Μυκηνών προσχωρεί στην κινητοποίηση της «Επιτροπής για το Νερό στην Αργολίδα» στις 21 Ιουλίου, ζητώντας εξασφάλιση υδάτινων πόρων για την παραγωγή και τη ζωή στην ύπαιθρο.

Κινητοποίηση για το νερό με συμμετοχή του Αγροτικού Συλλόγου Άργους-Μυκηνών

Ο Αγροτικός Σύλλογος του Δήμου Άργους-Μυκηνών ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει και καλεί τους παραγωγούς και τους κατοίκους της περιοχής στη συγκέντρωση που διοργανώνει η «Επιτροπή για το Νερό στην Αργολίδα». Η κινητοποίηση έχει οριστεί για την Τρίτη 21 Ιουλίου και θα πραγματοποιηθεί έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σημείο συνάντησης είναι το καφέ «Ρολόι» στις Φιστικιές, ενώ η ώρα συγκέντρωσης για τους συμμετέχοντες έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη της κινητοποίησης. Το κάλεσμα επισημαίνει την ανάγκη για διασφάλιση υδάτινων πόρων ώστε να διατηρηθεί η αγροτική παραγωγή και η ζωή στην ύπαιθρο.

«Το νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα.»

Στο κάλεσμα αναφέρεται ότι η παρουσία των αγροτών κρίνεται καθοριστική για την προάσπιση της παραγωγής και της τοπικής οικονομίας. Οι διοργανωτές προειδοποιούν ότι χωρίς επαρκές νερό, πλήττεται η δυνατότητα καλλιέργειας και η βιωσιμότητα των αγροτικών οικογενειών.

Σκοπός: διεκδίκηση επαρκούς και διαφανούς διαχείρισης υδατικών πόρων.

Κύριο αίτημα: εξασφάλιση νερού για άρδευση και αγροτική παραγωγή.

Συμμετέχοντες: Αγροτικός Σύλλογος Άργους-Μυκηνών και δημότες της Αργολίδας.

Ημέρα Ημερομηνία Ώρα συγκέντρωσης Σημείο αναφοράς Τρίτη 21/7 09:00 (συνάντηση στο καφέ «Ρολόι») Κτίριο Π.Ε. Αργολίδας

Για τους κατοίκους της Αργολίδας, η κινητοποίηση αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα: από την αρδευτική επάρκεια των καλλιεργειών έως το κόστος παραγωγής και την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές. Το πρόβλημα του νερού συνδέεται με τη λειτουργία των υποδομών, τις κλιματικές επιβαρύνσεις και τη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Η συμμετοχή τοπικών συλλόγων και παραγωγών δείχνει ότι η πίεση προς τις τοπικές αρχές μπορεί να ενταθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Οι διοργανωτές απευθύνουν έκκληση για μαζική παρουσία, υποστηρίζοντας ότι η συλλογική δράση είναι αναγκαία για να δοθούν απτές λύσεις που θα διασφαλίζουν νερό για άρδευση και οικιακή χρήση.

Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να ενημερωθούν για την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σημείο συνάντησης και για τυχόν μεταφορική κάλυψη. Όπως επισημαίνεται, η κινητοποίηση στοχεύει στο να φέρει το θέμα στο επίκεντρο των τοπικών αρχών ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της αγροτικής παραγωγής.