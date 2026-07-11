Καταγγελία μητέρας για απαξιωτική συμπεριφορά στο Κέντρο Υγείας Νάξου και επείγουσα εισαγωγή παιδιού

Μητέρα καταγγέλλει επιθετική και υποτιμητική συμπεριφορά κατά τη νυχτερινή προσέλευση στο Κέντρο Υγείας - Νοσοκομείο Νάξου· λίγη ώρα μετά παιδίατρος ζήτησε άμεση επιστροφή και το παιδί χρειάστηκε εισαγωγή.

Επείγον περιστατικό και καταγγελία για συμπεριφορά προσωπικού

Μητέρα από τη Νάξο προέβη σε δημόσια καταγγελία μέσω κοινωνικών δικτύων, υποστηρίζοντας ότι βίωσε επιθετική και απαξιωτική συμπεριφορά κατά τη νυχτερινή προσέλευσή της στο Κέντρο Υγείας - Νοσοκομείο Νάξου, όταν ζήτησε ιατρική βοήθεια για την κόρη της. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, η εξέταση διεκόπη και κλήθηκε η αστυνομία.

Λίγο αργότερα, όπως αναφέρει η καταγγέλουσα, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος που της ζήτησε την άμεση επιστροφή στο νοσοκομείο. Κατά την επιστροφή διαπιστώθηκε ότι το παιδί χρειαζόταν εισαγωγή και εξειδικευμένη φροντίδα. Η μητέρα έχει ήδη υποβάλει επίσημη αναφορά προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, αιτούμενη πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

“Πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει ένας γονιός όταν το ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας, στο οποίο προσφεύγει μέσα στη νύχτα, για το παιδί του, τον υποδέχεται με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα αντί για στοιχειώδη φροντίδα;”

Στο δημοσιογραφικό υλικό που διέθεσε η καταγγέλλουσα περιγράφονται σχόλια και συμπεριφορές που, όπως λέει, αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα της προσέλευσής της και οδήγησαν στην αποχώρησή της. Η ίδια αναφέρει ότι λίγη ώρα αργότερα ένας παιδίατρος επικοινώνησε ξανά και της ζήτησε να επιστρέψει άμεσα.

Τοπικές συνέπειες και ζητήματα εμπιστοσύνης

Το επεισόδιο εγείρει σοβαρά ζητήματα για την εμπιστοσύνη των κατοίκων στο τοπικό σύστημα υγείας. Σε ένα νησί όπως η Νάξος, όπου οι επιλογές για άμεση μεταφορά σε μεγαλύτερες δομές είναι περιορισμένες, η ποιότητα της πρώτης υποδοχής και της νυχτερινής εφημερίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ασφάλεια των ασθενών.

Η δημόσια καταγγελία και η επίσημη αναφορά προς τη διοίκηση αναμένεται να επιταχύνουν εσωτερική διερεύνηση. Για τους κατοίκους, κρίσιμα ερωτήματα αφορούν:

τον τρόπο καταγραφής και διαχείρισης επείγοντων περιστατικών κατά τη νύχτα,

την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και πολιτών σε περιστατικά με ανησυχητικά συμπτώματα,

τις διαδικασίες ανατροφοδότησης και ελέγχου ποιότητας στις τοπικές υπηρεσίες υγείας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Μέχρι να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε επίσημη έρευνα, συνιστάται στους κατοίκους να τηρούν τα εξής:

σε περίπτωση επείγοντος, να επαναλαμβάνουν με σαφήνεια τα συμπτώματα και την επιδείνωση της κατάστασης,

να ζητούν να καταγραφεί η επίσκεψη στα αρχεία του νοσοκομείου και, αν υπάρχει αμφιβολία για την αντιμετώπιση, να επικοινωνούν άμεσα με τη διοίκηση,

αν κρίνουν ότι υπήρξε ακατάλληλη συμπεριφορά, να προχωρούν σε επίσημη καταγγελία ώστε να διασφαλίζεται η τεκμηρίωση και η διερεύνηση.

Η διοίκηση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου δεν έχει, μέχρι τη στιγμή δημοσίευσης, προβεί σε επίσημη δημόσια τοποθέτηση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά από κατοίκους και φορείς του νησιού, καθώς και από την οικογένεια του παιδιού.

Στάδιο Περιγραφή Αρχική προσέλευση Μητέρα προσήλθε νυχτερινές ώρες για την κόρη της λόγω επιδείνωσης συμπτωμάτων Αντιμετώπιση Η μητέρα καταγγέλλει ότι υπήρξε ειρωνεία, απαξίωση και επιθετικότητα, με διακοπή της εξέτασης Επέμβαση Αστυνομίας Κλήθηκε η αστυνομία κατά την αποχώρηση της μητέρας Επικοινωνία παιδίατρου Παιδίατρος ζήτησε άμεση επιστροφή—το παιδί εισήχθη Καταγγελία Υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία προς τη διοίκηση του νοσοκομείου

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη σαφών πρωτοκόλλων υποδοχής και αξιολόγησης περιστατικών στα περιφερειακά ιατρικά κέντρα, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και αξιοπρεπής φροντίδα, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά. Η τοπική κοινότητα αναμένει τις απαντήσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου και τις αρμόδιες αρχές.