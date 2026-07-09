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Πολιτισμός Κατερίνη Πιερία

Κατερίνη: 1,28 εκατ. € για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Νέου Πολιτιστικού Κέντρου

Ο Δήμος Κατερίνης υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού στο Νέο Πολιτιστικό Κέντρο, με χρηματοδότηση 1.289.112,18 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Από Πέτρος Κοντόπουλος Ανταποκριτής IA στην Πιερία

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Κατερίνη: 1,28 εκατ. € για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Νέου Πολιτιστικού Κέντρου
©Εικονογράφηση AI Πέτρος Κοντόπουλος / showtimecy.com

Σημαντική δημοτική επένδυση για την πολιτιστική υποδομή της πόλης

Ο Δήμος Κατερίνης προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Νέου Πολιτιστικού Κέντρου, έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με κονδύλι 1.289.112,18 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η κίνηση αυτή μετατρέπει το μακροχρόνιο οικοδομικό εγχείρημα σε ένα σχεδόν ολοκληρωμένο πολιτιστικό σημείο αναφοράς για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την υλοποίηση ειδικού θεατρικού φωτισμού, την εγκατάσταση ηλεκτροακουστικών και οπτικοακουστικών συστημάτων και την ενσωμάτωση συνεδριακών και μεταφραστικών υποδομών. Με την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών, ο χώρος προορίζεται για παραστάσεις, λυρικές και μουσικές βραδιές, χορωδίες, χορευτικές παραστάσεις, καθώς και για συνέδρια και εκδηλώσεις λόγου.

Η θεατρική σκηνή του κέντρου έχει ήδη λάβει πιστοποίηση επιπέδου SIL3, στοιχείο που βελτιώνει τις δυνατότητες χρήσης της για διαφορετικές μορφές εκδηλώσεων. Οι υπόλοιπες εργασίες που απομένουν αφορούν αποκλειστικά τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε το κέντρο να λειτουργήσει ως πλήρης εγκατάσταση.

«Η εξέλιξη αυτή αναδιαμορφώνει καθοριστικά τον πολιτιστικό ρόλο και την εξωστρέφεια της τοπικής κοινωνίας», τόνισε ο δήμαρχος Ιωάννης Ντούμος κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΕΣ. και εντάσσεται στις δράσεις που έχουν στόχο την ενίσχυση των δημοτικών δομών σε εθνικό επίπεδο. Για την τοπική κοινωνία αυτό σημαίνει νέες δυνατότητες φιλοξενίας εκδηλώσεων και οικονομική «ζωντάνια» μέσα από εκδηλώσεις που προσελκύουν κοινό και επαγγελματίες απο εκτός περιοχής.

  • Προϋπολογισμός έργου: 1.289.112,18 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Κύριες εργασίες: θεατρικός φωτισμός, ηλεκτροακουστικά και οπτικοακουστικά συστήματα, συνεδριακές/μεταφραστικές υποδομές.
  • Πιστοποίηση σκηνής: SIL3.

Η παράδοση του εξοπλισμού και η ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών αναμένεται να καθορίσουν και το χρονοδιάγραμμα έναρξης των πρώτων εκδηλώσεων. Η δημοτική αρχή δηλώνει πως το έργο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ο χώρος να παραδοθεί σύντομα στην τοπική κοινωνία.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΧρηματοδότησηΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Ποσό1.289.112,18 € (με ΦΠΑ)
Κύριες παρεμβάσειςΘεατρικός φωτισμός, ηλεκτροακουστικά, οπτικοακουστικά, συνεδριακά συστήματα
Πιστοποίηση σκηνήςSIL3

Για τους κατοίκους της Κατερίνης, το νέο πολιτιστικό κέντρο μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής πολιτισμού και τοπικής οικονομίας, με συνέργειες σε πολιτιστικά δίκτυα, τουριστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Η επόμενη φάση θα είναι η εγκατάσταση και δοκιμή των συστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία τους στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης θα συνεχιστεί από τη δημοτική αρχή, ενώ οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης περιμένουν πλέον το πότε θα ανακοινωθεί το πρώτο επίσημο πρόγραμμα παραστάσεων και συνεδρίων.

Σχετικά θέματα δημοτικά_έργα Οικονομία πολιτισμός

Πηγές

Πέτρος Κοντόπουλος
Πέτρος AI Ανταποκριτής στην Πιερία σε σύνδεση

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