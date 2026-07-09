Άμεση θαλάσσια διακομιδή 76χρονης από Κέρκυρα προς Ηγουμενίτσα για νοσοκομειακή περίθαλψη

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού συντόνισε τη μεταφορά 76χρονης από το λιμάνι της Κέρκυρας με περιπολικό σκάφος μέχρι την Ηγουμενίτσα, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά προς νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Τα γεγονότα

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής οργανώθηκε σήμερα η θαλάσσια μεταφορά μιας 76χρονης από το λιμάνι της Κέρκυρας προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Η άτυπη επιχείρηση στήθηκε επειδή η ηλικιωμένη απαιτούσε άμεση νοσοκομειακή φροντίδα που δεν μπορούσε να καλυφθεί στο νησί.

Η γυναίκα επιβιβάστηκε σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην προβλήτα της Θεσπρωτίας, όπου την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ανέλαβε τη διακομιδή της προς νοσοκομείο των Ιωαννίνων για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η επιχείρηση επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο των θαλάσσιων μέσων μεταφοράς στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας για τα νησιά. Για τους κατοίκους της Κέρκυρας, τέτοιες μεταφορές είναι απαραίτητες όταν απαιτείται νοσηλεία που δεν παρέχεται στο νησί και υπενθυμίζουν την εξάρτηση από συντονισμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Υπηρεσίες που συμμετείχαν: Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ΕΚΑΒ.

Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ΕΚΑΒ. Αφετηρία: λιμάνι Κέρκυρας.

λιμάνι Κέρκυρας. Μετάβαση: λιμάνι Ηγουμενίτσας.

λιμάνι Ηγουμενίτσας. Τελικός προορισμός: νοσοκομείο στα Ιωάννινα.

Τεχνικά και πρακτικά θέματα

Η επιλογή θαλάσσιου μέσου και ο συντονισμός με ασθενοφόρο στην Ηγουμενίτσα αποδεικνύουν την ανάγκη για ομαλή συνεργασία μεταξύ Λιμενικού και υπηρεσιών ασθενοφόρου μεταφοράς. Σε περιπτώσεις που το τοπικό νοσοκομείο δεν μπορεί να παράσχει εξειδικευμένη φροντίδα, η δυνατότητα ταχείας μεταφοράς σε χερσαίο ή ναυτικό δίκτυο προς γειτονικές περιοχές είναι κρίσιμη για το αποτέλεσμα της περίθαλψης.

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Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κέρκυρας, τέτοιες περιπτώσεις υπογραμμίζουν την αξία της άμεσης ειδοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες και τους χρόνους διακομιδής προς τα πλησιέστερα κέντρα παροχής εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις εφόσον δημοσιοποιηθούν περαιτέρω στοιχεία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της ασθενούς και τυχόν διοικητικά-λειτουργικά συμπεράσματα για τη βελτίωση των διακομιδών από το νησί.