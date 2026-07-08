Κέρκυρα: Απαγόρευση συγκέντρωσης στους Αγίους Δέκα — η απάντηση της Διεύθυνσης Δασών

Η Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας δικαιολόγησε την απαγόρευση εκδήλωσης της ΑΛΜΚΕ στους Αγίους Δέκα επικαλούμενη τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και την ισχύουσα απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε περιοχές NATURA.

Απόφαση και αιτιολόγηση

Η Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στην Αθλητική Λέσχη Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας (ΑΛΜΚΕ) σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής της σε εκδήλωση πυρασφάλειας το Σάββατο 4/7 στην περιοχή Ραντάρ (Άγιοι Δέκα). Η υπηρεσία επικαλείται τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος για την ΠΕ Κέρκυρας όριζε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλό κίνδυνο).

Επιπλέον, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι βρισκόταν σε ισχύ η απόφαση με αριθμό 37659/30-04-2026 του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, που απαγόρευε τη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές NATURA και δασικά οικοσυστήματα.

Τι καταγγέλλει η Διεύθυνση Δασών

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η πρόσκληση που είχε αναρτηθεί από την ΑΛΜΚΕ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραφε πράξεις και συγκέντρωση κοινού στο Ραντάρ, με αναφορές σε παρουσία μέσων ενημέρωσης και προσφορές φαγητού. Η Διεύθυνση κρίνει ότι πρόκειται για πάρτι και όχι για οργανωμένη δράση πυροπροστασίας, με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνου σε περιοχή δασικού χαρακτήρα κατά ημέρα υψηλού κινδύνου.

«Η παραπάνω πρόσκληση είναι για πάρτυ και όχι για πυροπροστασία και μάλιστα με τη συγκέντρωση πολλών ατόμων σε περιοχή δασικού χαρακτήρα, μέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς…»

Μέτρα που ελήφθησαν και αξιολόγηση

Η Διεύθυνση Δασών αναφέρει ότι δρομολόγησε έκτακτο περίπολο τις απογευματινές ώρες και εφάρμοσε την απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται από τις αρμόδιες διατάξεις. Επισημαίνεται επίσης ότι η ΑΛΜΚΕ δεν είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και ότι δεν διαθέτει εκπαίδευση στη δασοπροστασία, γεγονός που, κατά την υπηρεσία, αύξανε τον κίνδυνο.

Ημερομηνία γεγονότος: Σάββατο 4 Ιουλίου 2026

Κατηγορία κινδύνου: 3 (υψηλός)

Απόφαση απαγόρευσης: 37659/30-04-2026

Τοπικές επιπτώσεις και ερωτήματα

Η διαμάχη αναδεικνύει τρία σημεία που ενδιαφέρουν τους κατοίκους της Κέρκυρας: την τήρηση των απαγορεύσεων σε ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές, την αρμοδιότητα και τον συντονισμό μεταξύ εθελοντικών σχημάτων και κρατικών υπηρεσιών, καθώς και τον κίνδυνο εξάπλωσης φωτιάς όταν συγκεντρώνονται άνθρωποι και υπάρχει πιθανή χρήση θερμότητας σε ημέρες υψηλού κινδύνου. Η εφαρμογή των μέτρων φαίνεται ότι ήταν αυστηρή, με στόχο την προστασία του οικοσυστήματος των Αγίων Δέκα.

Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα πώς θα διασφαλιστεί στο μέλλον η συμμετοχή τοπικών ομάδων σε δράσεις πρόληψης χωρίς να παραβιάζονται οι αποφάσεις απαγόρευσης και χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετοι κίνδυνοι. Η τοπική κοινωνία και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν μπροστά τους την ανάγκη για σαφή πρωτόκολλα συνεργασίας και ενημέρωσης ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά.