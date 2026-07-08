Καταγγελίες για υποστελέχωση στον ΕΦΚΑ Κέρκυρας: μήνες καθυστέρησης σε συντάξεις

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Κέρκυρας καταγγέλλει σοβαρές καθυστερήσεις και έλλειψη προσωπικού στον τοπικό ΕΦΚΑ, με επιπτώσεις σε υποψήφιους συνταξιούχους και ήδη συνταξιούχους που περιμένουν ραντεβού και αποφάσεις.

Υποστελέχωση και καθυστερήσεις στον ΕΦΚΑ της Κέρκυρας

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Κέρκυρας φέρνει στο φως εκτεταμένα προβλήματα λειτουργίας του τοπικού ΕΦΚΑ, καταγγέλλοντας ότι η έλλειψη προσωπικού έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων για συντάξεις και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Σύμφωνα με τα μέλη του Σωματείου, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ραντεβού αναβάλλονται για μήνες και φάκελοι υποψήφιων συνταξιούχων παραμένουν αδικαιολόγητα σε εκκρεμότητα.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι το τμήμα διαγραφής χρεών, που λειτουργεί βάσει του νόμου 4997/2022, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα: το σύνολο των υποθέσεων διαχειρίζεται ένας υπάλληλος ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και δεν έχει αντικατασταθεί. Το αποτέλεσμα είναι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση τον Φεβρουάριο του 2026 να βλέπουν τον φάκελό τους να παραμένει στην Κέρκυρα, ενώ θα έπρεπε να έχει αποσταλεί σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, όπως στα Ιωάννινα.

Μήνες αναμονής για ραντεβού και εκκρεμείς υποθέσεις

Εντοπισμένη έλλειψη προσωπικού στο κρίσιμο τμήμα διαγραφής χρεών

Ανακοίνωση ότι οι υποθέσεις θα αρχίσουν να εξετάζονται μετά τον Σεπτέμβρη του 2026

Το Σωματείο αναφέρει ότι σε επικοινωνία με τον τοπικό ΕΦΚΑ, ενημερώθηκε πως οι διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν να εξετάζονται μετά τον Σεπτέμβριο του 2026, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία καθώς πολλοί ενδιαφερόμενοι είναι ήδη εκτός εργασίας και εξαρτώνται από την τακτοποίηση των συνταξιοδοτικών τους υποθέσεων για την επιβίωσή τους.

Από την πλευρά τους οι συνταξιούχοι ζητούν παρέμβαση από τους βουλευτές του νησιού και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, προκειμένου να δοθεί άμεση λύση και να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Η καταγγελία υπογραμμίζει ότι τα προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών έχουν άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα και το εισόδημα των κατοίκων της Κέρκυρας.

Στοιχείο Πληροφορία από την καταγγελία Νομικό πλαίσιο Νόμος 4997/2022 Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων με εκκρεμότητα Φεβρουάριος 2026 Προτεινόμενος χρόνος έναρξης εξέτασης υποθέσεων Μετά τον Σεπτέμβρη 2026

Η κατάσταση που περιγράφεται εγείρει ζήτημα δημόσιας διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων σε κρίσιμες υπηρεσίες. Για τους πολίτες της Κέρκυρας, ιδιαίτερα για αυτούς που πλησιάζουν ή έχουν φτάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης, σημαίνει πιθανή απώλεια εισοδήματος και επιπλέον ανασφάλεια. Κεντρική απαίτηση των καταγγελλόντων είναι η επίσπευση προσλήψεων ή η προσωρινή κάλυψη των κενών ώστε να επουλωθούν οι καθυστερήσεις και να επανέλθει η κανονική ροή των υποθέσεων.