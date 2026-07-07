Κιλκίς: σε «κίτρινο» συναγερμό για πυρκαγιές την Τετάρτη 8/7

Ο νομός Κιλκίς κατατάσσεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (επίπεδο 3) για την Τετάρτη 8 Ιουλίου, βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα και περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Υψηλός κίνδυνος για το Κιλκίς την Τετάρτη

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται ο νομός Κιλκίς για την Τετάρτη 8/7, καθώς κατατάσσεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου (3) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσιοποιείται καθημερινά από την πολιτική προστασία. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια ενημέρωση.

«Σε ‘κίτρινο συναγερμό’ είναι αύριο ο νομός Κιλκίς»

Η συγκεκριμένη ταξινόμηση σημαίνει ότι οι μετεωρολογικές και επίγειες συνθήκες (θερμοκρασία, άνεμοι, ξηρασία της βλάστησης) ευνοούν την εύκολη ανάφλεξη και ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, εφόσον αυτή εκδηλωθεί. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του Κιλκίς, ιδίως σε αγροτικές και περιαστικές ζώνες με ξερή βλάστηση, η ένδειξη «κίτρινο» επιβάλει αυξημένη προσοχή, αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και διαρκή επιτήρηση των χώρων δραστηριότητας.

Η εικόνα στην Κεντρική Μακεδονία

Η καταχώριση του Κιλκίς στον χάρτη υψηλού κινδύνου συνοδεύεται από ανάλογη κατάταξη και για τμήματα της Θεσσαλονίκης. Η γεωγραφική γειτνίαση και οι παρόμοιες κλιματικές συνθήκες της εποχής δημιουργούν ένα ευρύτερο πεδίο αυξημένης επικινδυνότητας στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε ανάγκη συντονισμού μεταξύ τοπικών φορέων, εθελοντικών ομάδων και πολιτών, ώστε να μειωθεί κάθε πιθανότητα ανάφλεξης και να διασφαλιστεί άμεση αναγγελία σε περίπτωση καπνού ή εστίας φωτιάς.

Για το Κιλκίς ειδικότερα, όπου συνυπάρχουν δασικές εκτάσεις με καλλιέργειες και διάσπαρτες αγροτικές υποδομές, ο κίνδυνος μπορεί να ενταθεί από καθημερινές εργασίες στην ύπαιθρο. Η προσαρμογή της δραστηριότητας (χρήση μηχανημάτων, κοπή χόρτων, χειρισμός εργαλείων) στις απαιτήσεις της ημέρας είναι κρίσιμη, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε σημείο ανάφλεξης σε ξηρή καύσιμη ύλη.

Τι σημαίνει πρακτικά ο «κίτρινος» συναγερμός

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται υψηλός (επίπεδο 3 ): απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα και προσοχή στις μετακινήσεις και τις εργασίες στην ύπαιθρο.

(επίπεδο ): απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα και προσοχή στις μετακινήσεις και τις εργασίες στην ύπαιθρο. Συστήνεται στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή φλόγα .

και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν ή . Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς, άμεση κλήση στον κατάλληλο αριθμό έκτακτης ανάγκης και ακριβής περιγραφή τοποθεσίας.

Η συνεργασία πολιτών και αρχών είναι καθοριστική σε ημέρες όπως η Τετάρτη 8/7. Η έγκαιρη αναφορά ακόμη και μικρών περιστατικών μπορεί να αποτρέψει μια ευρύτερη εξάπλωση, ειδικά όταν πνέουν άνεμοι ή επικρατεί παρατεταμένη ξηρασία. Η προληπτική απομάκρυνση ξερής βλάστησης από οικίες και αυλές, καθώς και η προνοητική οργάνωση πρόσβασης οχημάτων σε αγροτικές ιδιοκτησίες, συνεισφέρουν ουσιαστικά στη θωράκιση των γειτονιών.

Πού ενημερωνόμαστε και τι να προσέξουμε

Η επίσημη εικόνα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς παρέχεται μέσω του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που επικαιροποιείται καθημερινά. Σύμφωνα με την ενημέρωση, για την Τετάρτη ο νομός Κιλκίς βρίσκεται σε «κίτρινο» επίπεδο. Επιπλέον, διατίθενται οδηγίες προστασίας από το αρμόδιο Υπουργείο, που εξηγούν αναλυτικά τις ενέργειες πρόληψης και αυτοπροστασίας κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου.

Ημερομηνία Περιοχή Επίπεδο κινδύνου Κατάσταση 8/7 Κιλκίς 3 (υψηλός) «κίτρινο»

Οι φορείς της αυτοδιοίκησης και οι εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας της περιοχής παραμένουν σε εγρήγορση όταν ενεργοποιείται το «κίτρινο». Για τους κατοίκους, το ουσιώδες είναι η πρόληψη: περιορισμός κάθε δραστηριότητας που αυξάνει τον κίνδυνο ανάφλεξης, και τήρηση των συστάσεων έως την άρση του αυξημένου επιπέδου κινδύνου.

Η θερινή περίοδος απαιτεί συνέπεια και ψυχραιμία. Με ενημέρωση από έγκυρες πηγές και υπεύθυνη συμπεριφορά στην ύπαιθρο και κοντά σε περιαστικές εκτάσεις, το Κιλκίς μπορεί να περάσει με ασφάλεια τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας χωρίς περιστατικά.