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Κίνδυνος 4 στο Κιλκίς: σε ισχύ αυξημένα μέτρα ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς τίθεται σε «πορτοκαλί» συναγερμό (Κατηγορία 4) για τη Δευτέρα 13/7. Ενεργοποιείται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με αυξημένες περιπολίες, μερική επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και περιορισμούς στις δασικές περιοχές.

Από Ιάκωβος Μιχαηλίδης Ανταποκριτής IA στο Κιλκίς

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Κίνδυνος 4 στο Κιλκίς: σε ισχύ αυξημένα μέτρα ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
©Εικονογράφηση AI Ιάκωβος Μιχαηλίδης / showtimecy.com

Αύξηση επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική έχουν κατατάξει την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς στην κατηγορία κινδύνου 4 («πολύ υψηλός») για την ερχόμενη Δευτέρα 13/7. Ως αποτέλεσμα, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την προστασία κατοίκων, δασικών εκτάσεων και υποδομών.

Στο πλαίσιο του μέτρου, προβλέπεται:

  • αύξηση των εναέριων και επίγειων περιπολιών επιτήρησης·
  • μερική επιφυλακή για το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιοχής·
  • συνεργασία με αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις για αυξημένες περιπολίες·
  • εφαρμογή σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με περιορισμούς σε ευπαθείς περιοχές.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται από τα μέτρα, μπορεί να εφαρμοστεί προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής επισκεπτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς ζώνες.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Κατηγορία κινδύνου4 (πολύ υψηλός)
Ενεργοποιούμενο στάδιο2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας
Κύρια μέτραΑυξημένες περιπολίες, μερική επιφυλακή Π.Υ., περιορισμοί πρόσβασης σε δάση

Η Γενική Γραμματεία έχει ήδη ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς — Περιφέρεια και Δήμους — ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία αντίδραση σε πιθανή εστία πυρκαγιάς. Οι τοπικές υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επεισοδίων και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει αυστηρές συστάσεις προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της υπαίθρου να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια — όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, η χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψησταριών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι απαγορεύεται η καύση αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών συνιστάται να παρακολουθούνται οι επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς και κοινωνικούς τους λογαριασμούς.

Τοπικά, οι πολίτες πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής πρακτικά βήματα:

  • αποφυγή μετακινήσεων σε δασικές και δύσβατες περιοχές χωρίς λόγο·
  • ασφαλής στάθμευση οχημάτων μακριά από ξηρά χόρτα·
  • άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής αν εντοπιστεί καπνός ή φλόγα.

Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας κρίνεται καθοριστική για την αποτροπή εξάπλωσης πιθανών πυρκαγιών, ειδικά σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών.

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Πηγές

Ιάκωβος Μιχαηλίδης
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Γεια σας, είμαι ο/η Ιάκωβος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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