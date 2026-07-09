Κινητοποίηση στο Βενιζέλειο: στάση εργασίας και συλλαλητήριο στις 14 Ιουλίου

Η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζελείου καλεί σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στα Λιοντάρια στις 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν για επιπτώσεις στην ήδη επιβαρυμένη λειτουργία του ΕΣΥ.

Κύρια κινητοποίηση ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου απηύθυνε έκκληση για μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 11:30, με σημείο προσυγκέντρωσης τα Λιοντάρια στο Ηράκλειο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, ως αντίδραση στη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος.

Στην ανακοίνωση των εργαζομένων επισημαίνεται ο κίνδυνος αλλαγών που, όπως υποστηρίζουν, θα πλήξουν τη μονιμότητα στο Δημόσιο, θα ενισχύσουν την εμπορευματοποίηση της Παιδείας και θα στελεχώσουν συνταγματικά πολιτικές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες ως "κόστος". Ο κλάδος της δημόσιας υγείας στο νησί, ήδη λειτουργώντας «στα όριά του», χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευάλωτος.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί, μέσα στο κατακαλόκαιρο, να ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερες αντιλαϊκές ανατροπές: να αμφισβητήσει τη μονιμότητα στο Δημόσιο, να επιβάλει νέους δημοσιονομικούς περιορισμούς στις κοινωνικές δαπάνες…»

Στις διεκδικήσεις που τονίζονται περιλαμβάνονται η μονιμοποίηση συμβασιούχων, μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Επίσης, αναφέρεται αίτημα για αυξήσεις μισθών και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, ενώ οι εργαζόμενοι αντιτίθενται σε ρυθμίσεις που, κατά την ανακοίνωση, οδηγούν σε γενίκευση ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Ημερομηνία: 14/7

14/7 Ώρα συγκέντρωσης: 11:30

11:30 Σημείο: Λιοντάρια, Ηράκλειο

Για τους πολίτες του Ηρακλείου η κινητοποίηση σηματοδοτεί πιθανές αλλαγές στην εξυπηρέτηση των περιστατικών στα δημόσια νοσοκομεία, αν οι ελλείψεις προσωπικού και η εντατικοποίηση ενταθούν. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η άρση της μονιμότητας και η επέκταση των ελαστικών σχέσεων δεν θα λύσουν προβλήματα στελέχωσης αλλά θα επιφέρουν μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια και μείωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ζήτημα Αίτημα Σταθερή εργασία Μόνιμες προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων Χρηματοδότηση Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας Τρόπος λειτουργίας νοσοκομείων Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παροχή υπηρεσιών

Η έκκληση καταλήγει με την προτροπή ότι «η μαζική συμμετοχή είναι η δύναμή μας», καλώντας τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και την τοπική κοινωνία να δώσουν το παρών στη συγκέντρωση. Για τους κατοίκους της πόλης είναι σημαντικό να γνωρίζουν τον χαρακτήρα της κινητοποίησης και τις πιθανές συνέπειες στην καθημερινή υγειονομική εξυπηρέτηση, καθώς και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές σε ραντεβού ή προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού.

Πρακτικά, όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν καλό είναι να προγραμματίσουν εγκαίρως την εργασία και τις μετακινήσεις τους, ενώ οι φορείς υγείας της περιοχής οφείλουν να ενημερώσουν για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της στάσης.