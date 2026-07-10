Κρίση στην «Elite – Πατραϊκή Χαρτοποιία»: περίπου 50 οικογένειες σε οικονομικό αδιέξοδο

Παράλυση της παραγωγής από τον Ιούνιο του 2025, οφειλές μισθών 5-10 μηνών και εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας. Βουλευτής Αχαΐας ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για ελέγχους και μέτρα προστασίας.

Σοβαρές συνέπειες στην τοπική αγορά εργασίας

Η παραγωγική δραστηριότητα της «Elite – Πατραϊκή Χαρτοποιία» έχει διακοπεί από τον Ιούνιο του 2025, με αποτέλεσμα περίπου πενήντα οικογένειες στην Αχαΐα να βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο οικονομικής αστάθειας. Σύμφωνα με δημόσιες καταγγελίες, πολλά από τα μέλη του προσωπικού δεν έχουν εισπράξει μισθούς για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 5 έως 10 μήνες, ενώ σημαντικός αριθμός εργαζομένων έχει προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας.

Ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν έχουν γίνει έλεγχοι για τις μη καταβαλλόμενες αποδοχές και τις αποζημιώσεις, καθώς και ποια άμεσα μέτρα προτείνει η κυβέρνηση για την προστασία των εργαζομένων και της παραγωγικής δραστηριότητας.

«Η Αχαΐα δεν αντέχει άλλη αποβιομηχάνιση»

Η επίσκεψη του βουλευτή στην επιχείρηση είχε λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2025, μαζί με εκπροσώπους του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας και της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αχαΐας, όπου συνομίλησαν με το προσωπικό και ενημερώθηκαν για την κατάσταση. Οκτώ μήνες μετά, το πρόβλημα παραμένει, επισημαίνοντας κενά στην κρατική επίβλεψη και στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περιπτώσεις παρατεταμένης εργοδοτικής αδυναμίας ή αυθαιρεσίας.

Σταμάτημα παραγωγής: Ιούνιος 2025.

Ιούνιος 2025. Οφειλές αποδοχών: 5–10 μήνες, σύμφωνα με καταγγελίες.

5–10 μήνες, σύμφωνα με καταγγελίες. Πλήττονται: περίπου 50 οικογένειες στην Αχαΐα.

Η διακοπή λειτουργίας της μονάδας και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν επηρεάζουν μόνον τους μισθούς· έχουν ευρύτερες συνέπειες στην τοπική οικονομία, στις συναφείς προμηθευτικές αλυσίδες και στην κοινωνική συνοχή. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση των οικογενειακών προϋπολογισμών και αύξηση της εξάρτησης από κοινωνικά προγράμματα.

Παράμετρος Αναφερόμενα στοιχεία Διάρκεια παύσης παραγωγής Από Ιούνιο 2025 Οφειλόμενοι μισθοί 5–10 μήνες Επηρεαζόμενες οικογένειες Περίπου 50

Η ερώτηση προς την υπουργό ζητά σαφείς απαντήσεις για ελέγχους, για την καταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων και για ενέργειες που θα διασφαλίσουν τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι απαιτούν την καταβολή των οφειλόμενων και την προστασία των θέσεών τους· η τοπική κοινωνία αναμένει κρατική παρέμβαση για να αποφευχθεί περαιτέρω αποβιομηχάνιση της περιοχής.

Για τους κατοίκους της Πάτρας και της ευρύτερης Αχαΐας, η εξέλιξη αυτή παραμένει κρίσιμη: η άμεση αντίδραση των αρμοδίων υπηρεσιών και η λήψη μέτρων θα κρίνουν αν η περιοχή θα κατορθώσει να διατηρήσει ένα μέρος της παραγωγικής της βάσης ή θα συνεχίσει η φυγή βιομηχανικών δραστηριοτήτων με όλες τις συνέπειες στο κοινωνικό και οικονομικό ιστό.