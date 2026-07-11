Κρίσιμο έργο ύδρευσης: «Δεν πρέπει να χαθεί» η αντικατάσταση των παλαιών αγωγών στην Πρέβεζα

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών αντικατάστασης των παλαιωμένων αγωγών στο δίκτυο ύδρευσης της Πρέβεζας, αναφέροντας ότι το έργο έχει ήδη λάβει έγκριση του 1ου ΑΠΕ και ότι τα περιθώρια είναι στενά για την ολοκλήρωσή του.

Καίριες εκτιμήσεις για το έργο αντικατάστασης αγωγών

Σημαντικές επισημάνσεις για την πορεία του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» έκανε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, ο Γιάννης Δαρδαμάνης, σε επικοινωνία με τοπικό μέσο. Η τοποθέτησή του εστιάζει στην ανάγκη συνέχισης και ολοκλήρωσης των εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική αυτονομία του δικτύου και να αποφευχθούν προβλήματα στην παροχή νερού.

«Δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθεί το έργο της αντικατάστασης των αγωγών. Αυτό είναι ξεκάθαρο»

Σύμφωνα με τον κ. Δαρδαμάνη, ο πρώτος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) έχει εγκριθεί και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη παραλαβή τμημάτων του έργου. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες και τις βλάβες που εντοπίστηκαν, η ΔΕΥΑΠ δηλώνει ότι ήδη έχει υπάρξει βελτίωση στη σταθερότητα της ροής του νερού στην πόλη.

Η τοποθέτηση του προέδρου της ΔΕΥΑΠ συνοδεύθηκε από αιχμές προς τοπικούς σχολιαστές και επαγγελματίες: ερωτήθηκε συγκεκριμένα ο κ. Βασιλείου, που χαρακτηρίζεται «ένας καλός υδραυλικός», αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι αρμόζων να τοποθετείται με τον τρόπο που έγινε. Παράλληλα, ο κ. Δαρδαμάνης τόνισε την εμπειρία των μηχανικών που παρακολουθούν το έργο.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Πρέβεζας

Η αντικατάσταση των αγωγών αφορά άμεσα την ποιότητα και τη συνέχεια της υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ τονίζει ότι κάθε τμήμα του έργου θα προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία στο σύστημα ύδρευσης, μειώνοντας τον κίνδυνο διακοπών και βλαβών σε κατοικημένες περιοχές.

Αυτονομία δικτύου: Μείωση της εξάρτησης από παλαιά τμήματα που παρουσιάζουν βλάβες.

Μείωση της εξάρτησης από παλαιά τμήματα που παρουσιάζουν βλάβες. Βελτίωση ποιότητας νερού: Αντικατάσταση ευπαθών σωληνώσεων μειώνει ρυπαντικές κινδύνους.

Αντικατάσταση ευπαθών σωληνώσεων μειώνει ρυπαντικές κινδύνους. Μείωση διακοπών: Σταδιακή αποφυγή επαναλαμβανόμενων βλαβών και έκτακτων εργασιών.

Ο ίδιος ο πρόεδρος παραδέχεται ότι η υλοποίηση του έργου επιφέρει προσωρινές επιβαρύνσεις για τους δημότες, αλλά τις χαρακτηρίζει αναγκαίες για το συνολικό όφελος. Επισημαίνει επίσης ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι στενά και ότι η ΔΕΥΑΠ δίνει «μεγάλο αγώνα» για την έγκαιρη ολοκλήρωση.

Στοιχείο Κατάσταση 1ος ΑΠΕ Εγκρίθηκε Παραλαβές έργου Μέχρι στιγμής κανένα τμήμα δεν έχει παραληφθεί Ροή νερού στην πόλη Σταθεροποίηση σε κάποιες περιοχές

Για τους κατοίκους της Πρέβεζας, η κύρια πρακτική συνέπεια είναι η ανάγκη ενημέρωσης και προετοιμασίας για προσωρινές εργασίες και πιθανές διακοπές κατά τη διάρκεια των επόμενων φάσεων. Η ΔΕΥΑΠ καλείται να διασφαλίσει σαφή επικοινωνία με τις γειτονιές όπου θα εκτελούνται παρεμβάσεις, ώστε να περιοριστεί η όχληση και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές νερού όταν απαιτηθεί.

Οι τοπικές αρχές και οι μηχανικοί του έργου θα πρέπει να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα και τις προδιαγραφές ώστε να μη χαθούν οι χρηματοδοτήσεις και τα οφέλη που σχετίζονται με την πλήρη ανανέωση του δικτύου. Η πρόοδος των εργασιών παραμένει θέμα μείζονος σημασίας για την ποιότητα ζωής στην πόλη και για την αποτροπή μελλοντικών τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης.

Γρ. Δήμου, Ανταποκριτής Πρέβεζας — Show Time CY