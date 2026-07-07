Λαύριο: Συλλήψεις 4 οδηγών ταξί για υπερχρεώσεις σε τουρίστες – στο στόχαστρο οι διαδρομές προς Αθήνα

Τέσσερις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στο Λαύριο για είσπραξη κομίστρων πάνω από τα επιτρεπόμενα, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαδρομών προς την Ακρόπολη και εντός πόλης. Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα και σχηματίστηκε δικογραφία.

Στο Λαύριο εντατικοί έλεγχοι, συλλήψεις για υπερχρεώσεις σε τουρίστες

Σε στοχευμένους ελέγχους στο λιμάνι του Λαυρίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων οδηγών ταξί για υπερχρεώσεις σε επιβάτες. Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026 από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση παραβατικών πρακτικών επαγγελματιών οδηγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών. Η έρευνα κατέδειξε υπερχρεώσεις τόσο σε διαδρομές μεγάλης απόστασης όσο και εντός του αστικού ιστού του Λαυρίου.

Χαρακτηριστικές διαδρομές και ποσά

Τρεις περιπτώσεις αφορούν μεταφορά επισκεπτών από το λιμάνι προς την Αθήνα και επιστροφή, ενώ μία αφορά μικρή τοπική διαδρομή. Ειδικότερα, για το δρομολόγιο προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης απαιτήθηκαν ποσά ανώτερα του προβλεπόμενου, ενώ σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. εντός της πόλης το κόμιστρο τετραπλασιάστηκε σε σχέση με τον κανόνα.

«Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης» και «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου»: περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.

Διαδρομή Νόμιμο κόμιστρο Εισπραχθέν ποσό Λιμάνι Λαυρίου – Ακρόπολη (με επιστροφή) 150 € 200 € (σε τρεις περιπτώσεις) Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου (~1,5 χλμ.) 4 € 12 €

Οι τρεις υποθέσεις της διαδρομής προς την Ακρόπολη αφορούσαν τουρίστες που είχαν αποβιβαστεί από κρουαζιερόπλοιο στο Λαύριο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εικόνα του προορισμού και την προστασία των επισκεπτών. Στην τέταρτη υπόθεση, τοπική κούρσα από το κέντρο προς το λιμάνι κοστολογήθηκε με υπερπολλαπλάσιο ποσό από το θεσμοθετημένο.

Δικογραφία και διοικητικά μέτρα

Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Τροχαίας να προλάβει πρακτικές που πλήττουν την εμπιστοσύνη επιβατών και τουριστών, ιδίως σε πύλες εισόδου όπως το λιμάνι του Λαυρίου.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επιμένει σε ελέγχους με έμφαση σε σημεία υψηλής κίνησης και τουριστικό ενδιαφέρον. Η στοχευμένη παρουσία των Ο.Ε.Π.Τ.Α. στη Λαυρεωτική καταδεικνύει ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με συνέπεια και συνέχεια.

Τι σημαίνει για κατοίκους και επισκέπτες του Λαυρίου

Το Λαύριο βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης, με αφίξεις κρουαζιέρων και μετακινήσεις προς την Αθήνα. Η διασφάλιση διαφάνειας στις χρεώσεις αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη φήμη της πόλης και την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη για τήρηση κανόνων από το σύνολο των επαγγελματιών και ενημέρωση των επιβατών για το τι ισχύει.

Για όσους κινούνται με ταξί από ή προς το λιμάνι, χρήσιμες πρακτικές μπορούν να περιορίσουν τις παρεξηγήσεις και να αποτρέψουν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ζητάμε πάντοτε ενεργοποίηση ταξιμέτρου και ενημέρωση για τυχόν σταθερό κόμιστρο πριν την εκκίνηση.

Ελέγχουμε την απόδειξη στο τέλος της διαδρομής με αναφορά διαδρομής και ποσού.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, αναζητούμε συνδρομή των αρχών (Λιμεναρχείο, Τροχαία, ΕΛ.ΑΣ.).

Η ευρύτερη εικόνα και το επόμενο βήμα

Η συνεργασία επαγγελματιών ταξί με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι προϋπόθεση για ένα σταθερό και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας, από το οποίο ωφελούνται όλοι: επιβάτες, οδηγοί και η τοπική οικονομία. Οι πρόσφατες συλλήψεις στο Λαύριο λειτουργούν αφενός αποτρεπτικά για αντίστοιχες πρακτικές, αφετέρου υπενθυμίζουν ότι η τήρηση του νόμιμου κομίστρου αποτελεί μη διαπραγματεύσιμη υποχρέωση.

Με την τουριστική περίοδο σε πλήρη εξέλιξη, είναι κρίσιμο να συνεχιστούν οι έλεγχοι με συνέπεια, ενώ ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ενημέρωση επιβατών και επαγγελματιών. Η τοπική κοινωνία έχει άμεσο ενδιαφέρον να προστατεύσει την αξιοπιστία του Λαυρίου ως αφετηρία και προορισμό μετακινήσεων, ώστε κάθε διαδρομή —από μια σύντομη μετάβαση 1,5 χλμ. μέχρι μια εξόρμηση στην Ακρόπολη— να κοστολογείται δίκαια και νόμιμα.