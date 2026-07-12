Με λαμπρότητα η λιτανεία της Παναγίας Τριχερούσας στη Φοινικούντα

Με έντονη παρουσία πιστών και εκπροσώπων της πολιτείας ολοκληρώθηκαν στις 11 Ιουλίου 2026 οι εορταστικές εκδηλώσεις για την πολιούχο της Φοινικούντας, με αρχιερατικό συλλείτουργο και πάνδημη λιτάνευση της ιεράς εικόνας.

Εορτασμός και λιτανεία στην καρδιά της κωμόπολης

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα κορυφώθηκαν, το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026, οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Παναγίας Τριχερούσας, πολιούχου της Φοινικούντας. Οι θρησκευτικές τελετές τελέστηκαν στον Ενοριακό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου φυλάσσεται η χαριτόβρυτη ιερή εικόνα.

Τον Όρθρο χοροστάτησε και στη συνέχεια προεξήρχε στο αρχιερατικό συλλείτουργο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ενώ συλλειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφάνιος. Στο κήρυγμά του ο μητροπολίτης αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Θεοτόκου ως μητρικής προστασίας και στην αξία της πίστης για τους πιστούς.

«όταν ο άνθρωπος αφιερωθεί στον Θεό, τότε η ψυχή του καθίσταται ουρανός»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τοπική παράδοση γύρω από την Παναγία Τριχερούσα και στη θαυμαστή εμφάνιση προς την ευλαβή Γερόντισσα Νικολέττα Μαυριτσάκη, γεγονός που καθιέρωσε την εικόνα ως προστάτιδα της κωμόπολης.

Πανδημία συμμετοχή και δημόσια παρουσία

Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε πάνδημη λιτάνευση της ιερής εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της Φοινικούντας. Στην πομπή συμμετείχαν ο ιερός κλήρος, η φιλαρμονική, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος πιστών, που συνόδευσαν την Προστάτιδα με ευλάβεια.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι του κοινοβουλίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και τοπικών συλλόγων.

Ρόλος Παρουσία Αρχιερατικό συλλείτουργο Μητροπολίτες Καλλίνικος, Επιφάνιος Κυβερνητική εκπροσώπηση Υφυπουργός Ι. Λαμπρόπουλος Τοπικοί φορείς Δημοτικές αρχές, σύλλογοι, φιλαρμονική

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία

Η εορτή αναδεικνύει τον θρησκευτικό και κοινωνικό δεσμό των κατοίκων με την πολιούχο τους. Για τη Φοινικούντα, η λιτανεία αποτελεί όχι μόνο πνευματική υποχρέωση αλλά και σημείο κοινωνικής συνάθροισης, με πρακτική σημασία για την τροφοδοσία της τοπικής οικονομίας (επισκέψεις προσκυνητών, αυξημένη κίνηση σε εμπορικά και τουριστικά καταστήματα).

Πνευματική διάσταση : εδραίωση της τοπικής θρησκευτικής παράδοσης.

: εδραίωση της τοπικής θρησκευτικής παράδοσης. Κοινωνική διάσταση : συμμετοχή φορέων και ενίσχυση του κοινοτικού αισθήματος.

: συμμετοχή φορέων και ενίσχυση του κοινοτικού αισθήματος. Δημόσιες υπηρεσίες: παρουσία σωμάτων ασφαλείας και εθιμοτυπική αντιπροσώπευση της πολιτείας.

Μετά το πέρας των λατρευτικών εκδηλώσεων, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, μετέφερε τις ευχές και τις ευχαριστίες του απουσιάζοντος μητροπολίτη της Μεσσηνίας, αναγνωρίζοντας την επιτυχία της οργανωτικής και τελετουργικής διεξαγωγής των εορτασμών.

Η εορτή της Παναγίας Τριχερούσας παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για τη Φοινικούντα και το ετήσιο τελετουργικό της αναμένεται να συνεχίσει να συσπειρώνει την τοπική κοινωνία και τους προσκυνητές.