Δύο εκπαιδευτικοί απινιδωτές και προπλάσματα στον Αγ. Νικόλαο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΖΩΗ»

Ενίσχυση της πρόληψης στον Δήμο Αγίου Νικολάου με την παράδοση εκπαιδευτικού εξοπλισμού από την Περιφέρεια Κρήτης για επιμόρφωση πολιτών σε βασικές δεξιότητες αναζωογόνησης.

Ενίσχυση της τοπικής ετοιμότητας για καρδιακά επεισόδια

Στην παράδοση εκπαιδευτικού εξοπλισμού προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΖΩΗ» που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικούς απινιδωτές και δύο εκπαιδευτικά προπλάσματα, τα οποία παραδόθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη στον δημοτικό σύμβουλο και εθελοντή πρώτων βοηθειών Γιάννη Ρουκουνάκη.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόληψης για αιφνίδιες καρδιακές ανακοπές, συνδυάζοντας την προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού με την εκπαίδευση πολιτών και τοπικών φορέων στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED).

Σε επίπεδο τοπικής εφαρμογής, τα μέσα αυτά προορίζονται για χρήση σε αθλητικούς χώρους και σε πολυσύχναστα σημεία, όπου η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να κάνει τη διαφορά στη σωτηρία ζωής. Η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, δημοτικών αρχών και εκπαιδευτών αποτελεί κλειδί για την αξιοποίηση του εξοπλισμού και τη διάχυση γνώσεων στην κοινότητα.

«Η ενίσχυση της πρόληψης και η υποστήριξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα.»

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διάθεσης σύγχρονου εξοπλισμού και της συστηματικής επιμόρφωσης εθελοντών και πολιτών. Επιπλέον, ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη στήριξη στην υλοποίηση της δράσης.

Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο τοποθέτησης απινιδωτών νέας γενιάς σε σημεία με μεγάλο συνωστισμό και σε χώρους άθλησης σε όλο το νησί, με στόχο τη μείωση των αιφνίδιων θανάτων. Η προμήθεια εκπαιδευτικών μονάδων επιτρέπει την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες προσομοίωσης και βελτιώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Ποσότητα εξοπλισμού: 2 εκπαιδευτικοί απινιδωτές, 2 εκπαιδευτικά προπλάσματα.

εκπαιδευτικοί απινιδωτές, εκπαιδευτικά προπλάσματα. Προορισμός: αθλητικοί χώροι και πολυσύχναστα σημεία στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Στόχος: εκπαίδευση πολιτών στην ΚΑΡΠΑ και στην χρήση AED, πρόληψη αιφνίδιων καρδιακών επεισοδίων.

Είδος Ποσότητα Εκπαιδευτικοί απινιδωτές 2 Εκπαιδευτικά προπλάσματα 2

Για τους κατοίκους και τους φορείς του Λασιθίου, η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί βελτίωση στην τοπική ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις υγείας. Η πραγματική αξία θα φανεί μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και της ενσωμάτωσης του εξοπλισμού σε σχέδια δράσης των δημοτικών υπηρεσιών, των αθλητικών συλλόγων και των εθελοντικών ομάδων. Η επόμενη φάση θα πρέπει να περιλαμβάνει προγραμματισμένα σεμινάρια για ευρύτερο κοινό και καταγραφή των σημείων όπου θα τοποθετηθούν μόνιμα απινιδωτές.

Η δημοτική κοινότητα του Αγίου Νικολάου και οι τοπικοί φορείς καλούνται να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας, ενώ οι πολίτες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.