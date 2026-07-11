Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηλεία και Αχαΐα: πέντε συλλήψεις και ερευνές για υποθέσεις της νύχτας

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε χθες σε πέντε συλλήψεις και σε έρευνες σε δέκα οικίες, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για περιστατικά βίας και επιδρομών σε καταστήματα εστίασης στην ευρύτερη περιοχή.

Επιχείρηση με άξονα την έρευνα για επιθέσεις και περιστατικά βίας

Με συντονισμένες ενέργειες η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε χθες το πρωί σε ευρεία επιχείρηση που εκτείνοντας σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών. Από την επιχείρηση προκύπτουν πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους ένας άνδρας και μία γυναίκα, καθώς και τουλάχιστον δέκα έρευνες σε σπίτια.

Η έρευνα της Ασφάλειας σχετίζεται με σειρά περιστατικών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα: επιδρομές σε νυχτερινά καταστήματα εστίασης στην Πάτρα και αιματηρό περιστατικό στην παραλία των Σαβαλίων. Οι αρχές ερευνούν ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ των συμβάντων και την εμπλοκή ομάδων που φέρονται να έχουν σχέσεις με περιοχές της Ηλείας.

Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν ταυτοποιήσει δώδεκα πρόσωπα από τον Πύργο και την Αμαλιάδα, τα οποία συνδέονται με επιθέσεις που σημειώθηκαν στα μέσα Ιουνίου σε τέσσερα καταστήματα, δύο στην Πάτρα και δύο στην περιοχή του Ρίου. Τουλάχιστον πέντε από τους ταυτοποιημένους έχουν αναγνωριστεί από παθόντες επιχειρηματίες που έχουν καταθέσει στην Ασφάλεια.

Συλλήψεις: 5 άτομα (μεταξύ αυτών ένας οπλίτης και μία γυναίκα)

5 άτομα (μεταξύ αυτών ένας οπλίτης και μία γυναίκα) Αναγνωρισμένα/Ταυτοποιημένα άτομα: 12

12 Οικίες όπου έγιναν έρευνες: 10

Κατά τις έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών: 31 γραμμάρια κοκαΐνης και 4,3 γραμμάρια κάνναβης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζονται και παραβάσεις που αφορούν όπλα και πυρομαχικά. Κάποια από τα συλληφθέντα άτομα βρίσκονται υπό περαιτέρω διερεύνηση ως προς τη συμμετοχή τους στην επιδρομή στην Πάτρα και στα περιστατικά στην Ηλεία.

Στοιχείο Ποσότητα / Αριθμός Συλλήψεις 5 Ταυτοποιημένα άτομα 12 Οικίες ερευνήθηκαν 10 Κατασχεθείσες ουσίες 31 g κοκαΐνης, 4,3 g κάνναβης

Η υπόθεση τελεί υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών και συνεχίζεται η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με στόχο τον πλήρη προσδιορισμό των ευθυνών και την εξακρίβωση τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Οι έρευνες και οι συλλήψεις αναμένεται να ρίξουν φως σε σειρά επεισοδίων που ανέδειξαν ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ιδίως στην επιχειρηματική κοινότητα της Πάτρας και στην περιοχή των Σαβαλίων. Οι πολίτες παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη συνέχεια της διαδικασίας ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η σύνδεση μεταξύ των περιστατικών και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να τις καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της έρευνας και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή.