Μεγάλη χασισοφυτεία κοντά στη Λαμία: πάνω από 4.000 δενδρύλλια και τρεις συλλήψεις

Αστυνομικοί εντόπισαν σε απομακρυσμένη περιοχή έξω από το Ελευθεροχώρι μεγάλη χασισοφυτεία με πάνω από <strong>4.000</strong> φυτά. Τρεις αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Καμένων Βούρλων ενώ συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις καταστροφής των δενδρυλλίων.

Επιχείρηση σε ορεινή ζώνη έξω από το Ελευθεροχώρι

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας εντόπισαν σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή, έξω από το Ελευθεροχώρι του Δήμου Λαμιέων, πολύ μεγάλη καλλιέργεια κάνναβης. Στο σημείο που χαρακτηρίζεται δύσβατο και μακριά από πεζοπορικές διαδρομές, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν πάνω από 4.000 δενδρύλλια διαφόρων υψών.

Η επιχείρηση, όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκε στο όρος Καλλίδρομο και ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους αστυνομικούς να εργάζονται έως το απόγευμα για την εκρίζωση και καταστροφή των φυτών. Στη δράση συμμετείχαν δυνάμεις από τη Μεσσηνία και υποστηρικτικές υπηρεσίες από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Φθιώτιδας.

Συλλήψεις και προσαγωγές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την καλλιέργεια και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων. Η προανάκριση ανατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες που χειρίζονται την υπόθεση, ενώ αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από την αρμόδια Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου για τη μεγάλη αυτή επιτυχία.

Οι τοπικοί κάτοικοι της περιοχής και οι φορείς θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, καθώς τέτοιου μεγέθους καλλιέργειες σε ορεινές και δυσπρόσιτες ζώνες εγείρουν ζητήματα όχι μόνο αστυνόμευσης αλλά και περιβαλλοντικής όχλησης.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Ανάκληση των κατασχεθέντων και καταστροφή των φυτών στο πεδίο από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Περαιτέρω δικαστική έρευνα και πιθανές ποινικές διώξεις για τους προσαχθέντες.

Αυξημένη αστυνόμευση στις γύρω κοινότητες και έρευνες για πιθανούς συνεργούς ή δίκτυα προμήθειας.

Η υπόθεση επιβεβαιώνει την παρουσία οργανωμένων καλλιεργειών σε απομακρυσμένες ορεινές ζώνες γύρω από τη Λαμία και αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή συνεργασία των διωκτικών αρχών σε περιφερειακό επίπεδο. Για την τοπική κοινωνία, η σύλληψη των τριών ατόμων και η άμεση επέμβαση των αρχών αποτελούν σημάδι ενεργητικής αντιμετώπισης του φαινομένου από τις υπηρεσίες ασφαλείας.