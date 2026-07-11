Μεγάλη επιχείρηση στην Καλλίδρομο: Εντοπίστηκε φυτεία με 4.670 δενδρύλλια κάνναβης

Αστυνομικές δυνάμεις εξάρθρωσαν οργανωμένη καλλιέργεια σε δύσβατη δασική έκταση του όρους Καλλιδρομίου στη Φθιώτιδα, με τρεις συλλήψεις και κατάσχεση 4.670 δενδρυλλίων και εξοπλισμού.

Επιχείρηση σε δύσβατη περιοχή του όρους Καλλιδρομίου

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουλίου 2026, εξαρθρώθηκε στην περιοχή του όρους Καλλιδρομίου στη Φθιώτιδα μεγάλη οργανωμένη καλλιέργεια κάνναβης. Η επιχείρηση αναφέρθηκε ότι διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και ενισχυτικών δυνάμεων από τις υγειονομικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Στον χώρο, που περιγράφεται ως απόκρημνος και δύσβατος, μέσα σε πυκνή βλάστηση και φυσική συγκάλυψη, είχαν διαμορφωθεί επίπεδα καλλιέργειας σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων. Οι αστυνομικές έρευνες κατέγραψαν συνολικά 4.670 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και περίπου 1,8 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Κατά την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθησαν τρία άτομα που βρέθηκαν εντός της φυτείας: ένας ημεδαπός ηλικίας 50 ετών και δύο αλλοδαποί ηλικίας 33 και 38 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Επιπλέον, οι δύο αλλοδαποί φέρονται να στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, οπότε αντιμετωπίζουν και τις αντίστοιχες κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εξοπλισμός και σκοπός της καλλιέργειας

Στον χώρο της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις αποξήρανσης, που προορίζονταν για την επεξεργασία και αποθήκευση της συγκομιδής. Η οργάνωση, όπως αναφέρεται, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις μήνες με σκοπό τη συγκομιδή και τη διακίνηση, επιδιώκοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητα.

Ημερομηνία επιχείρησης: 10/7/2026

10/7/2026 Κατασχεθέντα δενδρύλλια: 4.670

4.670 Έκταση καλλιέργειας: περίπου 25 στρέμματα

περίπου 25 στρέμματα Συλληφθέντες: 3 άτομα (1 ημεδαπός, 2 αλλοδαποί)

Το μέγεθος της φυτείας και η δομή της κατατάσσουν την υπόθεση ανάμεσα στις μεγαλύτερες που έχουν απασχολήσει τις αρμόδιες Αρχές τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Τοπικές επιπτώσεις και ζητήματα ασφάλειας

Η εξάρθρωση μεγάλης φυτείας σε δασική και δύσβατη περιοχή εγείρει πολλαπλά ζητήματα για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Πέρα από το προφανές πρόβλημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, η εκχέρσωση και διαμόρφωση εκτάσεων σε δάση μπορεί να επιφέρει περιβαλλοντική ζημιά, αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς και αλλοιώσεις της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Επιπλέον, η παρουσία οργανωμένων ομάδων σε απομονωμένες περιοχές εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων των κοντινών οικισμών.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, η επιχείρηση σηματοδοτεί την ενεργό παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμό της αστυνόμευσης σε ορεινές και δασικές ζώνες, καθώς και για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος μετά την απομάκρυνση των παράνομων εγκαταστάσεων.

Στοιχείο Πληροφορία Κατασχεθέντα δενδρύλλια 4.670 Έκταση περίπου 25 στρέμματα Συλληφθέντες 3 (1 ημεδαπός, 2 αλλοδαποί) Αντικείμενα που βρέθηκαν 3 αυτοσχέδια αποξηραντήρια, εγκαταστάσεις καλλιέργειας

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών, τη διερεύνηση της προέλευσης των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και την πλήρη χαρτογράφηση της παράνομης δραστηριότητας. Αναμένονται επίσης οι περαιτέρω ενέργειες της Δικαιοσύνης ως προς τις ποινικές διώξεις και τυχόν διαδικασίες απέλασης για τους δύο αλλοδαπούς που δεν διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνουν τις Αρχές για ύποπτες κινήσεις σε απομονωμένες περιοχές, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Φθιώτιδας.