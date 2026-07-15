Μείωση άρδευσης κατά μία ημέρα και πλήρης πληρότητα στο Φράγμα Πηνειού: ανακούφιση αλλά και μέτρα πρόληψης

Σύσκεψη φορέων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαμόρφωσε απόφαση για μείωση της άρδευσης κατά μία ημέρα ανά αντλιοστάσιο, μετά τον χειμερινό εμπλουτισμό του ταμιευτήρα του Φράγματος Πηνειού — κίνηση που στοχεύει στη συγκράτηση πόρων ως «εφεδρεία» για τις επόμενες περιόδους.

Συμφωνία φορέων για εξοικονόμηση νερού στην ευρύτερη περιοχή

Σε κοινή γραμμή συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων και υπηρεσιών άρδευσης στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε σύσκεψη που επικεντρώθηκε στη διαχείριση των υδατικών πόρων του Φράγματος Πηνειού. Η σημαντική πληρότητα του ταμιευτήρα μετά τον πρόσφατο υετό οδήγησε τους παραβρισκόμενους σε μέτρα που προορίζονται να εξασφαλίσουν την επάρκεια και για τις μελλοντικές αρδευτικές περιόδους.

Κατά την άτυπη ενημέρωση, επιβεβαιώθηκε ότι ο ταμιευτήρας γέμισε πλήρως και υπήρξε ελεγχόμενη τεχνική υπερχείλιση προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η εικόνα αυτή προσφέρει άμεση ανακούφιση στους παραγωγούς της Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι στηρίζουν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους στην ύπαρξη σταθερής παροχής νερού.

Αποφάσεις και πρακτικά μέτρα

Ομόφωνα οι συμμετέχοντες αποφάσισαν τον περιορισμό της άρδευσης κατά μία ημέρα ανά αντλιοστάσιο. Στόχος του μέτρου είναι η συγκέντρωση εφεδρικών ποσοτήτων νερού — ένα «μαξιλάρι» προστασίας για περιόδους μειωμένων ανανεώσεων ή επανεμφάνισης λειψυδρίας.

Μέτρο: Μείωση άρδευσης κατά μία ημέρα ανά αντλιοστάσιο.

Μείωση άρδευσης κατά μία ημέρα ανά αντλιοστάσιο. Λόγος: Δημιουργία αποθέματος ασφαλείας μετά την εμπειρία των δύο προηγούμενων ετών λειψυδρίας.

Δημιουργία αποθέματος ασφαλείας μετά την εμπειρία των δύο προηγούμενων ετών λειψυδρίας. Επιπτώσεις: Βραχυπρόθεσμη προσαρμογή στο πρόγραμμα ποτίσματος, με στόχο την αποφυγή κρίσης μελλοντικά.

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι πίσω από την απόφαση υπάρχει και μια αλλαγή νοοτροπίας όσων εμπλέκονται στον τοπικό κύκλο του νερού: από τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων σε προληπτικές πρακτικές που στοχεύουν στη σταθερότητα του συστήματος.

Στοιχείο Κατάσταση / Απόφαση Ταμιευτήρας Φράγματος Πηνειού Πλήρης — ελεγχόμενη τεχνική υπερχείλιση Μείωση άρδευσης Μία ημέρα ανά αντλιοστάσιο (ομόφωνη απόφαση) Βασικός στόχος Δημιουργία εφεδρείας νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο

Τι σημαίνει για τον αγρότη της περιοχής

Για τους καλλιεργητές της Δυτικής Αχαΐας, η απόφαση σημαίνει προσαρμογή στον εβδομαδιαίο ή δεκαήμερο κύκλο ποτίσματος. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό μπορεί να απαιτήσει αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος άρδευσης, συντονισμό μεταξύ γειτονικών χρήσεων γης και πιθανή αναθεώρηση των ποτιστικών τεχνικών για να διατηρηθεί η παραγωγικότητα χωρίς περιττές απώλειες.

Η σύσκεψη επιχείρησε επίσης να αξιοποιήσει τη θετική εξέλιξη του φετινού χειμώνα, υπενθυμίζοντας όμως ότι η εμπειρία των προηγούμενων δύο ετών έχει αφήσει χρήσιμα διδάγματα στην τοπική κοινότητα για τη διαχείριση του νερού.

Σε επόμενο στάδιο αναμένεται η εφαρμογή συγκεκριμένων οδηγιών προς τα αντλιοστάσια και τους ΤΟΕΒ, ώστε η μείωση της άρδευσης να γίνει με τρόπο συντονισμένο και χωρίς απρόβλεπτες επιπτώσεις στις παραγωγές.

Η απόφαση καταγράφεται ως ιστορική για την περιοχή, καθώς συνδυάζει την άμεση αξιοποίηση του επιπλέον νερού με προληπτικά μέτρα που στοχεύουν στη μακροχρόνια ασφάλεια των υδατικών πόρων.