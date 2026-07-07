Μεσολόγγι: Δύο συλλήψεις για εκκωφαντική μουσική τις ώρες κοινής ησυχίας

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι για μουσική σε υπερβολική ένταση τα ξημερώματα, σε κατοικία και σε εκδήλωση. Αντιμετωπίζουν δικογραφίες για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Δύο συλλήψεις για διατάραξη της κοινής ησυχίας πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στο Μεσολόγγι, ύστερα από ισάριθμα περιστατικά με μουσική σε εξαιρετικά υψηλή ένταση κατά τις ώρες που προβλέπεται η ησυχία των κατοίκων. Τα συμβάντα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας, ενώ οι επιχειρήσεις των αρχών έγιναν χθες το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα.

Τι καταγγέλθηκε και πώς κινήθηκαν οι αρχές

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, στην πρώτη περίπτωση άνδρας είχε μετατρέψει την οικία του σε πηγή εκκωφαντικού ήχου, θέτοντας σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και μεγάλα ηχεία, γεγονός που ξεσήκωσε τη γειτονιά. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου και της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Στη δεύτερη υπόθεση, μια γυναίκα συνελήφθη χθες το μεσημέρι, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, διοργάνωσε μουσική εκδήλωση σε περιοχή της πόλης, όπου ζωντανή ορχήστρα με όργανα συνδεδεμένα με ενισχυτές και ηχεία αναπαρήγαγε μουσική σε ένταση που ξεπέρασε κάθε επιτρεπτό όριο, διαταράσσοντας την ησυχία των περιοίκων.

Και οι δύο συλληφθέντες σχημάτισαν δικογραφίες για διατάραξη κοινής ησυχίας

Οι συνέπειες για τους εμπλεκόμενους

Και οι δύο υποθέσεις οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Οι δικογραφίες αφορούν το αδίκημα της διατάραξης κοινής ησυχίας, το οποίο προβλέπει κυρώσεις για όσους προκαλούν όχληση με θόρυβο σε ώρες που η νομοθεσία ορίζει ως ήσυχες. Η εξέλιξη των υποθέσεων αναμένεται να κριθεί δικαστικά, με τους κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις τους.

Πλαίσιο και τοπικός αντίκτυπος

Η ένταση των θερινών κοινωνικών δραστηριοτήτων συχνά αυξάνει τα περιστατικά θορύβου σε κατοικίες και υπαίθριους χώρους. Για το Μεσολόγγι, όπου οι γειτονιές είναι πυκνοκατοικημένες και η καθημερινότητα επηρεάζεται άμεσα από παρατεταμένη όχληση κατά τις νυχτερινές ώρες, η συνεπής αστυνόμευση λειτουργεί αποτρεπτικά και υπενθυμίζει τα όρια που πρέπει να τηρούνται. Οι συγκεκριμένες συλλήψεις δείχνουν ότι οι αρχές παρεμβαίνουν όταν ο θόρυβος ξεπερνά τα ανεκτά επίπεδα και διαταράσσει τους περιοίκους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι ώρες κοινής ησυχίας ισχύουν και για ιδιωτικούς χώρους, όπως οι κατοικίες, όταν ο θόρυβος μεταδίδεται στη γειτονιά.

ισχύουν και για ιδιωτικούς χώρους, όπως οι κατοικίες, όταν ο θόρυβος μεταδίδεται στη γειτονιά. Η χρήση ενισχυτών και ισχυρών ηχητικών συστημάτων σε κατοικίες ή εκδηλώσεις αυξάνει τον κίνδυνο παράβασης, ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

και ισχυρών ηχητικών συστημάτων σε κατοικίες ή εκδηλώσεις αυξάνει τον κίνδυνο παράβασης, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις, οι αρχές δύνανται να παρεμβαίνουν και να σχηματίζουν δικογραφίες.

Τα δύο περιστατικά με μια ματιά

Περιστατικό Χρόνος σύλληψης Τι διαπιστώθηκε Κατοικία με ηχητικό σύστημα Χθες το πρωί Στερεοφωνικό με ενισχυτή και μεγάλα ηχεία, μουσική σε πολύ υψηλή ένταση Μουσική εκδήλωση Χθες το μεσημέρι Ζωντανή ορχήστρα με όργανα σε ενισχυμένο ήχο, υπέρβαση ανεκτών ορίων

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για σεβασμό στους κανόνες και την καθημερινότητα της γειτονιάς. Η έγκαιρη ανταπόκριση της αστυνομίας επιχείρησε να επαναφέρει την ηρεμία στις περιοχές όπου καταγράφηκαν οι οχλήσεις, ενώ η δικαστική συνέχεια θα αποσαφηνίσει την ευθύνη των εμπλεκομένων.