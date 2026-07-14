Μεσσήνη: «Ορφέας και Ευρυδίκη» του Μπερλιόζ συγκίνησε στο Αρχαίο Θέατρο

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η Καμεράτα παρουσίασαν την εκδοχή του Μπερλιόζ για τον «Ορφέα και Ευρυδίκη» στην Αρχαία Μεσσήνη, με τον Γιώργο Πέτρου στο πόντιουμ και θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Μεγάλη βραδιά μουσικής στην Αρχαία Μεσσήνη

Στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης παρουσιάστηκε πρόσφατα η εκδοχή του Μπερλιόζ για την όπερα «Ορφέας και Ευρυδίκη», σε παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής. Η παράσταση απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό και επισφράγισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία του Μεγάρου στον αρχαιολογικό χώρο.

Τη συναυλία διηύθυνε ο Γιώργος Πέτρου, με τη συμμετοχή των σολίστ Teresa Iervolino, Μαρίας Κοσοβίτσα και Μαριλένας Στριφτόμπολα, καθώς και της Χορωδίας Δωματίου Αθηνών υπό τον Αγαθάγγελο Γεωργακάτο. Η επιλογή του έργου βασίστηκε στην ιδιαίτερη δραματική του φόρμα και στη σύνδεση με την αισθητική της αρχαίας τραγωδίας.

«Το έργο επιλέχθηκε λόγω της δραματικής του δύναμης και της σύνδεσής του με τη λογική της αρχαίας τραγωδίας.»

Η εκδοχή του Μπερλιόζ, που χρονολογείται στο 1859, αναμετράται στο πρόγραμμα με τα ιστορικά στοιχεία των εκδοχών του Γκλουκ του 1762 και του 1774, συνθέτοντας μία μουσική αφήγηση που έδειξε να ανταποκρίνεται στην επιβλητικότητα του αρχαιολογικού χώρου.

Παραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Καμεράτα

& Διεύθυνση ορχήστρας: Γιώργος Πέτρου

Σολίστ: Teresa Iervolino , Μαρία Κοσοβίτσα , Μαριλένα Στριφτόμπολα

, , Χορωδία: Χορωδία Δωματίου Αθηνών (Αγαθάγγελος Γεωργακάτος)

Η παρουσία κορυφαίων σολίστ και μίας έμπειρης ορχήστρας σε έναν χώρο όπως το Αρχαίο Θέατρο ενίσχυσε την αισθητική εμπειρία για το κοινό της Μεσσήνης αλλά και για τους επισκέπτες. Το γεγονός ότι το Μέγαρο επέλεξε για τρίτη χρονιά τον χώρο δείχνει σταθερό ενδιαφέρον για την ενίσχυση των πολιτιστικών δρώμενων στον τόπο.

Συντελεστής Ρόλος / Φορέας Γιώργος Πέτρου Διεύθυνση ορχήστρας Teresa Iervolino

Μαρία Κοσοβίτσα

Μαριλένα Στριφτόμπολα Σολίστ Αγαθάγγελος Γεωργακάτος Χορωδία Δωματίου Αθηνών (διεύθυνση)

Τοποθετήσεις από την παραγωγή τόνισαν την αξία της σύνδεσης της μουσικής παράδοσης με τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς η δομή και η δραματική ένταση του έργου εναρμονίζονται με την αρχαία τραγική σκηνική λογική. Για την τοπική κοινότητα η παρουσία τέτοιων παραγωγών σηματοδοτεί αύξηση της επισκεψιμότητας και αναβάθμιση των πολιτιστικών προσφορών, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο πολιτιστικός τουρισμός παραμένει σημαντικός για την οικονομία της περιοχής.

Η ανταπόκριση του κοινού και η επαγγελματική παρουσία των φορέων επιβεβαιώνουν ότι η Αρχαία Μεσσήνη μπορεί να στεγάσει υψηλού επιπέδου μουσικές παραγωγές, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό της χαρακτήρα ως χώρο ζωντάνιας και πολιτιστικής συνάθροισης.